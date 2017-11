Zugunglück in Bad Aibling: zehn Tote - 90 Verletzte

Pressekonferenz der Polizei am Dienstagmittag





Dobrindt: "Schwere Stunde in der Geschichte des Zugverkehrs in Deutschland"





Herrmann: "Es wird alles getan, um das Unglück restlos aufzuklären"





Polizeipräsident Kopp: "Schwärzester Faschingsdienstag in der Region"





Zugunglück bei Bad Aibling: Was war geschehen?





Unglücksstelle bei Bad Aibling schwer zugänglich





Das Sicherheitsystem PZB90





Das Sicherheitssystem wurde erst vor einer Woche kontrolliert







Zugunglück Bad Aibling: zehn Tote bei Zugunglück in Oberbayern - 90 Verletzte





Meridian in Oberbayern und Österreich





Details zum Zugunglück bei Bad Aibling werden mittags bekanntgegeben





Zugunglück bei Bad Aibling: Hotline und Hilfe für Angehörige





Blutspenden im Kreis Rosenheim





Schwere Zugunglücke in Deutschland



Bei einem schweren Zugunglück in Bayern sind am Dienstagmorgen zehn Menschen gestorben. Weitere Todesopfer seien noch immer nicht auszuschließen. Unter den Todesopfern sind wahrscheinlich auch die beiden Lokführer. Zehn weitere Menschen wurden schwer, acht mittelschwer und 63 leicht verletzt. Zwei Menschen würden noch vermisst, sagte ein Polizeisprecher. Die Vermutung liege nahe, dass sie sich noch in den Zugwracks befänden.Der Unfall ereignete sich nahe Bad Aibling.In Bad Aibling begann gegen 13.20 Uhr eine Pressekonferenz. Dabei sind: Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur Alexander Dobrindt und der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann, der Rosenheimer Landrat Wolfgang Berthaler, der oberbayerische Polizeipräsident Robert Kopp und Bad Aiblings Bürgermeister Felix Schwaller.Herrmann und Dobrindt waren an der Unglücksstelle. Ein Zug habe sich förmlich in den anderen Zug hineingebohrt. Die Kabine des zweiten Zuges wurde komplett auseinandergerissen. Die Züge müssen mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der eingleisigen Strecke aufeinander geprallt sein. An dieser Stelle sind Geschwindigkeiten von 100 km/h möglich, erklärte Dobrindt.Die Unglücksstelle befindet sich in einer Kurve, deshalb geht man davon aus, dass die Züge ungebremst aufeinander geprallt sind. Die Zugführer hatten vermutlich keinen Sichtkontakt. Es ist eines der größten Zugunglücke der vergangenen Jahre in Deutschland.Dobrindt dankt den über 500 Einsatzkräften,die unter schwierigsten Bedingungen Leben retten. 14 bis 15 Hubschrauber sind im Einsatz. Die Feuerwehr hat sich drei Minuten nach dem eingegangenen Alarm an der Einsatzstelle eingefunden und mit der Bergung beginnen können.Durch ein Sicherheitssystem, das nach einem Zugunglück bei Magdeburg im Jahre 2011 eingeführt wurde, sollten Begegnungen dieser Art vermieden werden. Auch auf dieser Strecke wurde das System eingesetzt.In den Zügen gibt es insgesamt drei Blackboxen, zwei konnten bereits aus dem Wrack gesichert werden. Mithilfe der Blackboxen können technische Details geklärt werden und es kann möglicherweise festgestellt werden, was die Ursache des Unglücks war. Noch ist unklar, ob es sich um einen technischen Defekt oder menschliches Versagen handelt.Im Einsatz sind 215 Polizisten, 50 Bundespolizisten, 180 Feuerwehrmänner, 200 Helfer der Rettungsdienste und 180 Helfer vom THW.Die Unglücksstelle ist schwer zu erreichen, erklärt Herrmann. Die Unfallstelle liegt in einer Kurve, die Gegend ist stark bewaldet. Auch Herrmann geht davon aus, dass sich die Lokführer nicht sehen konnten.Auch er dankt den Einsatzkräften, die schnell an der Unglücksstelle waren und dort professionell helfen. Viele von ihnen sind ehrenamtlich tätig.Beide Züge waren zwischen Rosenheim und Holzkirchen unterwegs. In Kolbermoor hätten sie sich begegnen sollen. Weshalb es eine Abweichung vom Fahrplan gab, ist noch nicht bekannt.Die Einsatzkräfte wurden laut des Polizeipräsidenten Kopp sofort alarmiert. Die Polizei geht von rund 150 Fahrgästen aus, die sich insgesamt in den Zügen befanden. Normalerweise fahren auch viele Schüler mit den Zügen. Da aber gerade Faschingsferien in Bayern sind, waren vergleichsweise wenige Passagiere in den Zügen.Laut BR-Informationen sind zwei Personenzüge kurz nach 7 Uhr frontal zusammengestoßen. Ein Zug ist in der Nähe des Klärwerks entgleist, mehrere Waggons sind umgestürzt, sagte ein Polizeisprecher. Die Ursache ist noch unklar. "Was hier schief gelaufen ist in der Abstimmung zwischen den einzelnen Startbahnhöfen, von denen die einzelnen Züge gekommen sind - das muss jetzt näher ermittelt werden", sagte Joachim Herrmann.Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist vor Ort. Die Nachrichtenagentur dpa bestätigt, dass bei dem schweren Zugunglück neun Menschen ums Leben gekommen sind.Die Rettung der Opfer von der Unglücksstelle in einem schwer zugänglichen Waldstück gestaltete sich schwierig, da die Gleise direkt neben dem Flüsschen Mangfall an einer Hangkante liegen.In der Nähe des Ortseingangs standen acht Hubschrauber auf einer Wiese, etliche Rettungswagen sind an der Unglücksstelle. Nach BR-Informationen werden die Verletzten auf einer Wiese erstversorgt. Die Rettungsarbeiten laufen demnach sehr koordiniert ab.In den Zügen sitzen um diese Uhrzeit üblicherweise zahlreiche Pendler, von denen viele nach München fahren. Zum Glück seien am Unglückstag keine Schüler in den Zügen gewesen, sagte ein Polizeisprecher - in Bayern sind derzeit Faschingsferien.Das gesamte Schienennetz in Deutschland ist mit einem technischen System gesichert, der sogenannten Punktförmige Zugbeeinflussung. Fährt ein Zug über ein Haltesignal am Gleis, wird er automatisch gebremst. Das System funktioniert durch Magnete. Der Zugführer kann durch Drücken einer Taste, diese Bremsung zu verhindern. Auch diese Strecke um Bad Aibling war mit diesem System gesichert.Das den Bahnverkehr in Deutschland sichernde System "Punktförmige Zugbeeinflussung" (PZB) war im Fall des Zugunglücks von Bad Aibling erst vor rund einer Woche technisch überprüft worden. Dabei habe es keine Probleme gegeben, sagte der Konzernbevollmächtigte der Deutschen Bahn (DB) für Bayern, Klaus-Dieter Josel, am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Bad Aibling.Bei dem System empfängt ein Gerät im Zug Signale von Magneten im Gleisbett. Die Magneten sind mit einem ersten Vorsignal und dem 1000 Meter weiter stehenden Hauptsignal verkabelt. Steht das Hauptsignal auf Rot, zeigt dies auch bereits das Vorsignal an. Der Lokführer muss mit einer Taste bestätigen, dass er dies bemerkt hat, sonst bremst ihn die Technik ab. Rollt der Zug über das rote Hauptsignal, wird ebenfalls eine Zwangsbremsung ausgelöst.Das Unglück ereignete sich in der Nähe von Bad Aibling im Landkreis Rosenheim. Die Ursache stehe noch nicht fest.Die Strecke zwischen Kolbermoor und Bad Aibling ist eingleisig. Auf der eingleisigen Bahnlinie, die vor allem im regionalen Personenverkehr genutzt werde, habe es bisher keine Störungen gegeben, sagte Joachim Herrmann. In den vergangenen Jahrzehnten habe es zudem "massive Verbesserungen in der Zugsicherungstechnik" gegeben, so dass "was geltende Technik und geltende Vorschriften sind, ein solches Unglück, wo sich zwei gegenläufige Züge auf dem gleichen Gleis befinden, eigentlich nicht mehr vorkommen kann".Auf der Strecke Holzkirchen-Rosenheim fahren nahezu ausschließlich Züge des Meridian, der von der Bayerischen Oberlandbahn betrieben wird.Meridian ist eine Marke für ein Nahverkehrs-Zugangebot im Raum München, Rosenheim, Salzburg und Kufstein. Die Marke Meridian gehört zum Bahnkonzern Transdev GmbH, zu der auch das private Eisenbahnverkehrsunternehmen Bayerische Oberlandbahn (BOB) gehört. Bei den entgleisten Zügen bei Bad Aibling handelt es sich um Elektrotriebzüge."Der Unfall ist ein Riesenschock für uns. Wir tun alles, um den Reisenden, Angehörigen und Mitarbeitern zu helfen", sagte Bernd Rosenbusch, der Geschäftsführer der Bayerischen Oberlandbahn, die den Meridian betreibt.Angehörige können Informationen über diese Meridian-Notrufnummer erhalten: 0395 / 43084390.Auch die Bundespolizei Oberbayern hat eine Telefon-Hotline unter 08031 2000 freigeschaltet.Der Blutspendedienst München ruft zur Blutspende aus, weil ein deutlich erhöhter Bedarf an lebensrettenden Blutkonserven besteht. Mehr Informationen zu den Blutspendestandorten gibt es hier: www.blutspendedienst.com Bahnfahren gilt als relativ sicher, schwere Unfälle wie jetzt in Oberbayern sind vergleichsweise selten.August 2014: In Mannheim rammt ein Güterzug einen Eurocity mit 250 Passagieren - zwei Waggons stürzen um, 35 Menschen werden verletzt. Der Lokführer des Güterzugs hatte ein Haltesignal übersehen.September 2012: Ein Intercity entgleist beim Verlassen des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Acht Menschen werden verletzt. Bereits im Juli war an gleicher Stelle ein IC aus den Gleisen gesprungen. Ursache waren jeweils defekte Puffer an den Waggons.April 2012: Eine Regionalbahn stößt bei Offenbach (Hessen) mit einem Baukran-Zug zusammen. Drei Menschen werden getötet, 13 verletzt.Januar 2012: Ein Regionalzug rast in Nordfriesland in eine Rinderherde und kippt um. Ein Fahrgast kommt ums Leben.September 2011: Geröll stürzt bei heftigen Regenfällen ins Gleis und lässt einen Intercity mit etwa 800 Menschen an Bord bei St. Goar im Rheintal entgleisen. 15 Menschen werden verletzt.Januar 2011: Zehn Menschen sterben, als ein Nahverkehrszug bei Oschersleben in Sachsen-Anhalt mit einem Güterzug zusammenstößt. Ein Lokführer hatte zwei Haltesignale überfahren.Oktober 2009: Bei einer Feier zum 125-jährigen Bestehen der historischen Lößnitzgrundbahn in Sachsen stoßen zwei der historischen Züge zusammen. 52 Menschen werden verletzt, vier von ihnen schwer.April 2008: Ein ICE rast südlich von Fulda (Hessen) in eine Schafherde und entgleist teilweise - 73 Verletzte.Juni 2003: Bei Schrozberg in Baden-Württemberg stoßen zwei Regionalzüge zusammen. Sechs Menschen sterben.Februar 2000: In einer Baustelle des Bahnhofs Brühl bei Köln entgleist der Nachtexpress von Amsterdam nach Basel an einer Weiche. Bilanz: Neun Tote, 149 Verletzte.Juni 1998: Nach dem Bruch eines Radreifens prallen im niedersächsischen Eschede mehrere Waggons eines ICE bei Tempo 200 gegen eine Straßenbrücke. 101 Menschen sterben.