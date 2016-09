Zivilcourage: 37 mutige Bürger in München geehrt

von DPA

"Unsere Geehrten haben Todesschützen gestellt, Messerstecher aufgehalten, Gewalttäter gestoppt sowie Räuber und Diebe der Polizei übergeben", sagte Joachim Herrmann (CSU) am Montag. "Ich habe größten Respekt vor dem mutigen Einschreiten und der großartigen Hilfsbereitschaft gegenüber Mitmenschen in Not." Das Thema "Mehr Sicherheit" sei auch im sicheren Freistaat angesichts von Flüchtlingskrise, Terrorismus oder Einbruchs- und Internetkriminalität aktueller denn je.



Herrmann erinnerte bei der Verleihung der Medaille auch an den Tod von Dominik Brunner, der am 12. September 2009 Kinder vor einem Übergriff in einer Münchner S-Bahn beschützen wollte und dabei selbst Opfer eines Angriffs wurde. Seither findet die Verleihung der Courage-Medaille am Todestag Brunners oder in zeitlicher Nähe dazu statt.