Wiesn-Besucherin streckt Grapscher mit Maßkrug nieder

Nach Angaben der Polizei hatte die 33-Jährige aus Venezuela am vergangenen Samstag in einem Festzelt gefeiert, als ihr plötzlich ein Mann an die Brust fasste. Daraufhin stieß die Frau den 32-Jährigen weg. Als der Mann sie an den Haaren zog, nahm die 33-Jährige den Maßkrug und schlug ihm damit kurzerhand gegen den Kopf.Der Mann erlitt eine Platzwunde. Beide Kontrahenten erhielten eine Anzeige.