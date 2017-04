Wetter: Der Frühling kommt nach Franken

von DPA

"Es wird endlich Frühling", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in München am Dienstag. Schon am Mittwoch soll es mit 8 bis 15 Grad deutlich wärmer werden und überwiegend trocken bleiben. Laut Wetterexperte Stefan Ochs soll es am Mittwoch in Franken mit 12 Grad deutlich wärmer werden und überwiegend trocken bleiben. Nur in der Osthälfte des Freistaats könne noch etwas Regen fallen. Nach einem bayernweit sonnigen Donnerstag mit Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad werden für Freitag und Samstag verbreitet 20 Grad erwartet - teilweise sogar noch mehr.



Auf die milden Tage folgt am Sonntag eine Abkühlung: Die Temperaturen gehen nach Angaben des Experten auf 10 bis 15 Grad zurück, vor allem in Franken kann es bei Temperaturen um 14 Grad auch etwas regnen. "Das ist aber nur eine kurze Delle", sagte der Meteorologe. Anfang nächster Woche soll es schon wieder schöner werden.



Die Schneefälle der vergangenen Tage und starker Wind sorgen in den höheren Lagen des bayerischen Alpenraums wieder für erhebliche Lawinengefahr. Unterhalb der Waldgrenze wird die Gefahr als mäßig eingestuft, wie es im Lawinenlagebericht vom Dienstag heißt. Erhebliche Lawinengefahr ist die mittlere der fünf Gefahrenstufen. Die Einstufung reicht von gering bis sehr groß.



Erst am Montag war eine Skitourengeherin an der Scheinbergspitze in den Ammergauer Alpen von einer Lawine verschüttet und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde die 46-Jährige aus dem Landkreis Weilheim-Schongau von einem Schneebrett erfasst, das von weiter oben ausgelöst wurde. Ihre Begleiter, darunter auch der Ehemann der Frau, konnten die Verunglückte lebend bergen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. dvd/ak/dpa