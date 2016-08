Gefängnis bei Augsburg muss für Entschärfung von Fliegerbombe nicht geräumt werden

von DPA

Der Sprengmeister hat nach Polizeiangaben entschieden, dass das aus dem Zweiten Weltkrieg stammende Kriegsrelikt in ein etwa 300 Meter entferntes Waldgebiet gebracht und dort in einem Baggerloch entschärft werden kann. Die etwa 330 Häftlinge in der Justizvollzugsanstalt (JVA) im Augsburger Vorort Gablingen müssen dafür nicht in andere Haftanstalten verlegt werden, allenfalls müssen einzelne Gebäudeteile geräumt werden. Das sei Sache der JVA, meinte ein Polizeisprecher. Für den möglichen Abtransport der Gefangenen hatte sich die Polizei die vergangenen Tage vorbereitet.