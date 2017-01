Trockener Weihnachtsbaum explodiert förmlich

von DPA

Ein extrem trockener Weihnachtsbaum ist beim Anzünden der Kerzen so schlagartig in Flammen aufgegangen, dass das Wohnzimmer eines alten Ehepaars in München verwüstet wurde.



Tür aus den Angeln gerissen

"Die Energie war so groß, dass die Scheibe der Wohnzimmertüre zerplatzte und die gegenüberliegende Tür aus den Angeln gerissen wurde", teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Die extreme Hitze habe zudem den Putz der Decke über dem Baum abspringen lassen. Schaden: mehr als 50.000 Euro.



Der 90 Jahre alte Mann hatte noch Glück und kam am Freitagabend lediglich mit Atemproblemen ins Krankenhaus. Seine Frau blieb unverletzt.