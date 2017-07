Studie: Lachen hilft beim Lernen

Wer etwas zu lachen hat, lernt besser. Laut einer Studie der Universität Augsburg fördert Humor im Schulunterricht den Lernerfolg der Schüler - allerdings nur, wenn er vom Lehrer richtig eingesetzt werde, heißt es in einer Mitteilung der Universität. Humor befördere das Lernverhalten dann, wenn er eng mit dem Stoff, den es zu vermitteln gilt, zu tun hat, zeigen die Studien des Augsburger Lehrstuhls für Psychologie.





Humorvoller Unterricht wird als interessanter wahrgenommen





Die Untersuchungen zeigten, "dass Humor, der im direkten Zusammenhang mit dem jeweiligen Unterrichtsgegenstand steht, die Beziehung des Lehrers zu den Schülern verbessert und der Unterricht als interessanter und klarer wahrgenommen wird", erläuterte Psychologieprofessor Markus Dresel. Diese Art des Humors helfe den Schülerinnen und Schülern, "das, was es zu lernen gilt, differenziert zu erfassen und zu verarbeiten". Hingegen lasse Humor, der in keiner Beziehung zum Lerngegenstand stehe, das Interesse am Unterricht sinken und stifte eher Unklarheit.



Die Augsburger Forscher stützten ihre Thesen mit Experimenten an einem Gymnasium im schwäbischen Ellwangen. In einer eigens für die zehnte Klasse entworfenen Unterrichtsstunde wurden verschiedene Elemente des Lehrerhumors getestet. Daraus entstanden kurze Unterrichtsfilme, mit deren Hilfe die Ergebnisse nun bei weiteren Schülern überprüft werden sollen.