Sommerferien-Beginn in Bayern - lange Staus

Für fünf Tage sind in diesem Sommer die Schulen in ganz Deutschland dicht: Auch in Bayern starten für rund 1,5 Millionen Schüler die Sommerferien mit der Vergabe des Jahreszeugnisses am Freitag. Von diesem Samstag an sind alle Bundesländer für eine knappe Woche gemeinsam in den Sommerferien.



Der ADAC erwartet am Wochenende, dem ersten Ferienwochenende in Bayern und auch Baden-Württemberg, so volle Straßen wie womöglich im ganzen Jahr noch nicht . "Wir gehen davon aus, dass es das staureichste Wochenende des Jahres wird", sagte Sprecherin Diana Sprung der Deutschen Presse-Agentur in München.



Droht der Superstau am Freitagnachmittag?

Besonders voll soll es auf den Autobahnen laut ADAC Südbayern am Nachmittag werden, denn dann sind auch Urlauber aus anderen Bundesländern im Transitland Bayern angekommen.



Hier wird es sich in Bayern am Wochenende besonders stauen

Laut der ADAC-Stauprognose für das kommende Wochenende ist deutschlandweit mit Staus zu rechnen . In Bayern betrifft das besonders die A7 und A9, die nach Norddeutschland und damit zu beliebten Urlaubszielen wie der Nord- und Ostsee führen. Zu "Stop and go" wird es auch immer wieder auf der A3 von Köln nach Passau, der A6 von Mannheim nach Nürnberg und der A8 von Karlsruhe nach München kommen.



Besonders im Süden wird das Stauaufkommen besonders schwer. Auf der Umfahrung von München - der A99, der A8 von München in Richtung Salzburg und der A93 vom Inn-Taldreick bis Kufstein muss mit zahlreichen Staus gerechnet werden. Auch auf der A95 von München nach Garmisch Partenkirchen und auf der A96 von Lindau nach München wird es am Wochenende voll.



So meiden Sie den schlimmsten Stau

Der ADAC rät dazu, die Autobahnen an diesem Wochenende zu meiden und stattdessen am Dienstag oder Mittwoch in den Urlaub zu fahren. Wer doch am Wochenende auf die Straßen muss, fährt am besten früh morgens los, bevor sich die großen Staus bilden. Besonders voll wird es voraussichtlich am Freitag von 14 Uhr bis 19 Uhr, am Samstag von 11 Uhr bis 18 Uhr und nochmal am Sonntag von 14 Uhr bis 20 Uhr.



Infos zu Sommerferien in Deutschland

Seit Mitte der 60er Jahre wechseln sich die Bundesländer mit den Sommerferien ab. Beschlossen wird das in der Kultusministerkonferenz. Das System soll den Reiseverkehr entlasten und einen Ausgleich unter den Ländern schaffen. Frühester Sommerferien-Tag ist demnach der 20. Juni, spätester der 13. September.



Nur fünf Tage haben befreundete Schüler aus Niedersachsen oder Bremen und Bayern in diesem Jahr eine Chance auf gemeinsamen Urlaub. Bayern ist das letzte Bundesland, das in die Sommerferien startet, am Donnerstag (4.8.) müssen Schüler in Bremen und Niedersachsen schon wieder in die Schule. Im vergangenen Jahr überschnitten sich die Sommerferien in ganz Deutschland knapp zwei Wochen.



Die meisten Deutschen finden die rund einwöchige Überschneidung gut

Das finden übrigens rund die Hälfte aller Menschen in Deutschland (47 Prozent) gut, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur ergab. 29 Prozent der Befragten sind keine Anhänger der einwöchigen Überschneidung der deutschen Ferientermine. 24 Prozent machten keine Angabe. Der YouGov-Umfrage zufolge sind die Deutschen insgesamt recht zufrieden mit den Schulferien: Sechs Wochen im Sommer seien "genau richtig", finden 62 Prozent der Befragten. Für zu lang halten sie demnach 22 Prozent, für zu kurz 10 Prozent. Der Rest sagte "Weiß nicht" oder machte keine Angabe.