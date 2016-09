Schulanfang: Für 111 .000 ABC-Schützen in Bayern beginnt der Ernst des Lebens

von KLAUS ANGERSTEIN

Es gibt wieder etwas mehr Schulanfänger in Franken. Nach ständigen Rückgängen seit dem Jahr 2000 auch in Unterfranken. Johannes Hardenacke, Pressesprecher der Bezirksregierung, geht in diesem Jahr von einem Plus von 3,19 Prozent gegenüber 2015 aus. Das heißt, 10.327 ABC-Schützen sind offiziell registriert. Die leichte Zunahme ist bedingt durch die Flüchtlingskinder, die jetzt eingeschult werden.



In Oberfranken sind die Zahlen dagegen relativ konstant geblieben. Hier geht man bei der Regierung in Bayreuth von 8160 Schulanfängern aus. 2015 waren es noch 8197, das Jahr zuvor 8156.



Auch für Mittelfranken berichtet der stellvertretende Sprecher der Regierung in Ansbach, Klaus Speckner, von einer kontinuierlichen Entwicklung. Heuer gebe es 14.885 ABC-Schützen, letztes Jahr waren es 14.118. Im Jahr 2014 waren es 14.646.



Ausbau des Ganztags

Neu im Regelbetrieb ist seit diesem Schuljahr der offene Ganztag in Grundschulen. Rund 5670 offene Ganztagsgruppen können nach Mitteilung des Kultusministeriums in den allgemeinbildenden Schularten eingerichtet werden. Gebundene Ganztagsklassen können an rund 1070 Schulen auf den Weg gebracht werden. Ferner bestehen an Grundschulen Gruppen der Mittagsbetreuung.



86.589 Lehrer für 1,7 Millionen Schüler

Exakt 19,63 Schüler kommen im Freistaat auf einen Lehrer. In der Summe heißt das: 1,7 Millionen Schüler werden von 86.589 Lehrkräften betreut. Abhängig vom Jahrgang und vom Schultyp kommt es da natürlich zu starken Schwankungen. Unklar ist auch noch, wieviele Flüchtlingskinder in diesem Schuljahr unterrichtet werden. Schulpflichtig sind dem Kultusministerium zufolge 58.500 Zuwanderer. Deren Förderung lässt sich das Kultusministerium heuer immerhin 160 Millionen Euro kosten.



Apropos Geld: Laut Ministerium hat sich das Volumen des Bildungshaushalts seit dem Jahr 2005 um 45 Prozent auf 11,7 Milliarden Euro erhöht. Hinter der Zahl verstecken sich allerdings auch die Pensionsleistungen für die Beamten.



Achtung Schulkinder!

Zum Start des neuen Schuljahres appelliert auch wieder die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer, besonders rücksichtsvoll und vorausschauend zu fahren und insbesondere im Bereich von Schulen eine erhöhte Aufmerksamkeit walten zu lassen.



Gerade viele Schulanfänger werden in diesen Tagen noch recht unsicher auf dem Schulweg unterwegs sein. Deshalb wollen neben der Polizei auch viele ehrenamtliche Helfer wie zum Beispiel Schülerlotsen für zusätzliche Sicherheit auf den Schulwegen sorgen. Das ist dringen notwendig, weil die Zahl der Schulwegunfälle nach Mitteilung der Polizei wieder zunimmt. Nach 33 Unfällen im Jahr 2014 mussten 2015 47 Unfälle verzeichnet werden. Elf Schüler verletzten sich dabei schwer.



Polizei und und Landesverkehrswacht Bayern empfehlen deshalb:



1. An Fußgängerampel und Zebrastreifen erst losgehen, wenn alle Autos wirklich stehen geblieben sind.



2. Einen Schulweg mit möglichst wenig Verkehrskreuzungen und schlecht einsehbaren Ausfahrten auswählen.



3. Lassen Sie sich den Schulweg auch von Ihrem Kind erklärten. So erkennt es Gefahrenstellen häufig selbst.



4. Schicken Sie Ihr Kind so rechtzeitig auf den Weg, dass es ihn in Ruhe bewältigen kann.



5. Kinder sollen so angezogen sein, dass sie auch bei schlechtem Wetter gut gesehen werden können.



6. Kinder sollten niemals zwischen geparkten Autos durchgehen, um eine Straße zu überqueren. Autofahrer sehen sie möglicherweise aufgrund der eingeschränkten Sichtverhältnisse viel zu spät.



7. Kinder sollten erst dann mit dem Fahrrad in die Schule fahren, wenn sie in der vierten Klasse die Fahrradprüfung erfolgreich bestanden haben.



Rund 750.000 Warnwesten werden in den nächsten Tagen und Wochen an Erstklässler im gesamten Bundesgebiet verteilt. Mit der traditionellen Aktion der ADAC-Stiftung "Gelber Engel" sollen Kinder im Straßenverkehr sichtbarer gemacht werden - nicht nur auf dem Weg zur Schule, auch in der Freizeit. Den Angaben zufolge werden bei der Aktion 30.000 Pakete verschickt. Der ADAC fordert, das Tragen der Weste sollte für Kinder zur Selbstverständlichkeit werden.





Lernort Schule - ein Kommentar zum Schulanfang

Die Anstrengungen des Kultusministeriums sind zwar enorm - die Herausforderungen aber auch. 1,7 Millionen Schüler gilt es in diesem Schuljahr zu unterrichten und ihnen das notwendige Rüstzeug für ihren späteren Lebensweg mitzugeben. Eine Herkulesaufgabe angesichts der Vielzahl an Problemen.



Da wären gut 58.000 Flüchtlingskinder, die es in den Schulalltag zu integrieren gilt. Das Ganztagsangebot in den allgemeinbildenden Schularten gehört weiter ausgebaut, die schwächeren Schüler ebenso gefördert wie die begabten. Dazu muss das Gymnasium weiterentwickelt werden. Das alles ist zu schaffen.



Aber nur dann, wenn nicht nur gespart wird und, ganz wichtig, genügend motivierte Lehrer zur Verfügung stehen.