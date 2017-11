Schock bei den Huberbuam: Thomas beim Klettern zwölf Meter in die Tiefe gestürzt

Der ältere der beiden "Huberbuam" scheint nach dem Unglück aber wieder auf dem Wege der Besserung zu sein: "Nach 12 Meter Absturz, viele Schutzengel, perfekter Versorgung und euerer Energie gehts wieder aufwärts. Euer Thomas", schrieb er am Freitagmittag vom Krankenlager aus auf Facebook. Auf einem Foto ist er mit zum Teil abrasierten Haaren und Pflastern am Kopf zu sehen.







Zuvor hatte Huber gepostet: "Gegen all den Meldungen: mir gehts soweit gut....hatte 1000 Schutzengel." Viele Menschen schickten ihm auf Facebook Genesungswünsche. Thomas Huber und sein Bruder Alexander aus Bayern haben sich als "Huberbuam" einen Namen als Extremkletterer gemacht.