Reformationstag wird 2017 in Bayern zum gesetzlichen Feiertag

Normalerweise ist der Reformationstag kein gesetzlicher Feiertag, doch beim 31. Oktober 2017 wird es eine Ausnahme geben, so dass es im kommenden Jahr einen freien Tag mehr gibt. Damit hat Bayern in diesem Jahr 14 Feiertage.

Ein freier Tag mehr: Reformationstag 2017 wird Feiertag Der Reformationstag 2017, ein Dienstag, ist kein Arbeitstag. Grund für den neuen Feiertag ist der Tag des 500. Reformationsjubiläums. Die Reformation ist die Erneuerungsbewegung der Kirche, angestoßen durch Martin Luther, die schließlich im protestantischen Glauben mündete.

Bedeutung: Ein Tag der evangelischen Christen Der Reformationstag wird von evangelischen Christen gefeiert im Gedenken an die Reformation der Kirche durch Martin Luther.



Eigentlich wollte der Theologe Luther die Kirche lediglich reformieren, als er 1517 die 95 Thesen veröffentlichte. Ob Luther sie tatsächlich am 31. Oktober 1517 an die Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen hat, ist umstritten.



Ob angeschlagen oder nicht, in seinen Thesen kritisierte er den Ablasshandel der Kirche. Mit den sogenannten Ablassbriefen konnten sich Gläubigen und ihre verstorbenen Angehörigen von Sünden freikaufen.



Diese Geschäfte kritisierte Luther in seinen Thesen aufs Schärfste. Eigentlich wollte er damit die Kirche reformieren, herauskam am Ende eine Spaltung.

















Innenminister von Bayern, Joachim Herrmann (CSU), erklärte, dass man mit dem einmaligen Feiertag an die große Bedeutung der Reformation sowohl für das Christentum weltweit als auch besonders für Bayern erinnern wolle.

2017 wird der Reformationstag zum Feiertag in Bayern - einmalig Der Ministerrat habe den Entwurf für die dazu notwendige Änderung des Feiertagsgesetzes beschlossen und dem Landtag zugeleitet.



Eine große Mehrheit der Erwachsenen in Bayern wünschen sich, dass der Tag dauerhaft ein Feiertag bleibt. Das ging aus einer Umfrage hervor.





Dienstag, 31. Oktober 2017: Ein einmaliger Feiertag Auch in den Bundesländern, in denen der Reformationstag kein alljährlicher gesetzlicher Feiertag ist, werde er 2017 zu einem einmaligen Feiertag erhoben.



In Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, und Thüringen ist der Reformationstag sowieso gesetzlicher Feiertag. In Baden-Württemberg haben die Schüler schulfrei.



Am 31. Oktober 2017 erinnern Protestanten an das 500. Reformationsjubiläum - er Überlieferung nach schlug Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel der Kirche an die Tür der Wittenberger Schlosskirche. Ebenfalls am 31. Oktober wird Halloween gefeiert. mit epd