Polizei in Bayern fährt künftig in blauen Polizeiautos

Bayerns Polizei fährt künftig mit blauen Dienstfahrzeugen. Innenminister Joachim Herrmann (CSU) nahm am Donnerstag die ersten fünf Polizeifahrzeuge im neuen Farb-Design in Empfang. Sie tragen zudem eine neongelbe Warnbeklebung, die bei Tag und Nacht auffällt und mehr Sicherheit bietet. In diesem Jahr werden laut Herrmann noch 190 nagelneue blaue Polizeifahrzeuge ausgeliefert; die insgesamt 3600 Polizeiwagen in Bayern werden dann Zug um Zug ausgewechselt. Auch Hubschrauber werden farblich umgestellt. In einem Pilotversuch fahren seit etwa einem Jahr bereits drei polizeiliche Elektroautos mit blauen Streifen auf Bayern Straßen.Ende des Jahres gibt es auch neue Uniformen: Dunkelblau, eigene Schnitte für Damen und angelehnt an die schicken Schnitte der Österreicher - die Polizei legt mit der neuen Kollektion optisch zu. Vor allem aber geht es laut Innenministerium um bessere wind- und wasserdichte Materialien und mehr Sicherheit, etwa mit in der Dunkelheit reflektierenden Elementen. Manche Streifen sind bereits zweifarbig unterwegs: mit einem grün und einen blau gekleideten Beamten. Seit 2015 läuft ein Trageversuch mit blauen Uniformen.Viele tragen derzeit auch neue blaue Schutzwesten über alten khaki-farbenen Hemden. "Bisher wurde die Schutzweste unter der Uniform getragen und war daher für Außenstehende nicht wahrnehmbar", teilte die Münchner Polizei mit. "Wir möchten betonen, dass das hierdurch veränderte Erscheinungsbild unserer Dienstkräfte nicht auf eine vermeintlich erhöhte Gefährdungssituation zurückzuführen ist."Bis Mitte 2018 sollen alle uniformierten Beamten blau ausstaffiert sein. Rund 28 000 der 42 000 bayerischen Polizisten tragen Uniform.