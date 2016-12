Polizei in Bayern am Limit: Welche Aufgaben kann Polizei abgeben?

Ist Bayerns Polizei am Limit? Hat sie die Schmerzgrenze ihrer Leistungsfähigkeit erreicht? SPD, Grüne und Freie Wähler im Landtag sind dieser Ansicht, weshalb sie das Thema "Belastung und Entlastung der Polizei" am Dienstag auf die Tagesordnung im Landtag setzten.

Unbestritten sind die Herausforderungen für die mehr als 41 000 Polizisten und Polizeimitarbeiter in Bayern zuletzt massiv gestiegen - die Flüchtlingskrise und der Schutz vor Terroranschlägen, aber auch der Schutz des G7-Gipfels letzten Sommer in Elmau oder vieler Sportveranstaltungen oder unzählige Einsätze bei Demonstrationen etwa von Pegida-Ablegern oder auch die Aufklärung fremdenfeindlich motivierter Straftaten fordern ihren Tribut.



"Unerträgliche" Überstunden

Die angehäuften Überstunden haben deshalb aus Sicht der Opposition inzwischen ein unerträgliches Maß erreicht. Überstunden-Abbau und genügend Freizeit seien oftmals wegen der vielen Aufgaben schlicht nicht mehr möglich, kritisiert die Opposition. Folge sei, dass keine Planbarkeit für private und familiäre Angelegenheiten mehr gegeben sei, heißt es etwa in einem Dringlichkeitsantrag der Freien Wähler.

"Offenbar gelten auch die Arbeitsschutzbestimmungen etwa für die bayerische Bereitschaftspolizei nicht mehr", kritisierte zudem die Grünen-MdL Katharina Schulze im Landtag: "Ein normales Unternehmen käme mit so einer Arbeitsplanung jedenfalls nicht durch."



Die Motivation vieler bayerischer Polizeibeamter sei deshalb längst am Boden, glaubt die Landtags-Opposition - und fordert von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) Gegenmaßnahmen: So könnte die Polizei durch die Reduzierung verzichtbarer Aufgaben entlastet werden. Die SPD schlägt dafür etwa vor, die Begleitung von Schwertransporten zu beenden, den Objekt- und Personenschutz zu reduzieren sowie Einsätze außerhalb Bayerns zurückzufahren.



Die Freien Wähler fordern gar, den Einsatz von Polizeischülern zu prüfen - weil neu eingestellte Nachwuchs-Polizisten erst nach ihrer Ausbildung in drei Jahren einsatzbereit sind. Und die Grünen verlangen eine "Entkriminalisierung von Cannabis" zur Entlastung der Beamten. Stattdessen - wie die CSU - sogar über eigene Grenzkontrollen durch die Landespolizei nachzudenken, sei schlicht "Irrsinn", findet Schulze. Vielmehr müssen die Beamten aus Sicht der Opposition zumindest ein planbares freies Wochenende pro Monat bekommen. Auch eine Abgeltung der aus 2015 übrig gebliebenen rund zwei Millionen Überstunden durch zumindest teilweise Auszahlung wäre eine sinnvolle Alternative, glaubt die Opposition.



Spitzen der Belastung

113 000 Überstunden seien 2015 bereits ausbezahlt worden, entgegnete Innenstaatssekretär Gerhard Eck (CSU). Auch viele andere der Oppositions-Vorschläge seien "bereits auf dem Weg", so Eck - weshalb die CSU alle Anträge von SPD, Grünen und Feien Wählern ablehnte.

Ja, die Polizei sei zum Teil stark belastet, räumte der CSU-Innenexperte Manfred Ländner ein. Man könne bei der Belastung der Beamten aber "nicht pauschalisieren": Im Schnitt habe 2015 jeder Polizist gut eine Überstunde pro Monat angehäuft. Trotz "Spitzen der Belastung in vielen Bereichen" könne deshalb nicht die Rede davon sein, dass "Bayerns Polizei insgesamt frustriert und überlastet ist", glaubt Ländner. Allein 2016 seien zudem 1400 Neueinstellungen geplant, seit 2010 seien netto 3 300 zusätzliche Polizisten eingestellt worden.





Von Henry Stern