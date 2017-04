Oberpfalz: Hund "Bruno" wird in Fahrzeugfront eingeklemmt und überlebt

von DPA

Tierisches Glück für Hund "Bruno": Der 13 Jahre alte Mischlingsrüde war seiner Besitzerin in Donaustauf bei Regensburg entwischt und von einem Auto frontal erfasst worden.



"Bruno" überlebte den Zusammenprall aber auf kuriose Weise, wie die Polizei mitteilte.



Er wurde nicht überfahren, sondern in der Fahrzeugfront eingeklemmt. Da der Fahrer den Hund nicht herausbekam, fuhr er in eine nahegelegene Werkstatt. Diese holte "Bruno" vorsichtig aus dem schmalen Schlitz. Er hatte lediglich ein paar kleinere Prellungen erlitten.