Notruf: Justizminister Bausback fordert härtere Strafen bei Missbrauch

von DPA

Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU) fordert schärfere Strafen bei vorsätzlichem Missbrauch des Notrufs. "Das ist keine Bagatelle, sondern ganz, ganz schwerwiegend", sagte Bausback am Mittwoch in Bamberg. Zuvor hatte der Minister im "Münchner Merkur" vorgeschlagen, die Strafe für absichtlich missbräuchliche Anrufe in Katastrophenlagen oder bei Unglücksfällen von bisher höchstens einem auf bis zu drei Jahre Gefängnis zu erhöhen.



Wer Straftaten androhe und dadurch in Kauf nehme, andere zu gefährden - etwa durch eine Massenpanik oder weil Retter zum falschen Ort fahren - soll nach Bausbacks Vorstellungen mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden können. Hintergrund sind Fehlalarme während des Amoklaufs in München. "Wer meint, unsere Polizei zugunsten einer kurzfristigen medialen Aufmerksamkeit an der Nase herumführen zu müssen, muss mit empfindlichen Strafen rechnen", warnte Bausback mit Blick auf Trittbrettfahrer im "Merkur".



Die Vorschläge beziehen sich alle nur auf vorsätzliches Handeln. Die Bevölkerung solle im Notfall weiterhin lieber einmal zu viel als einmal zu wenig den Notruf 112 wählen, betonte der Minister. Dem "Münchner Merkur" zufolge wurden im Zusammenhang mit dem Amoklauf in München vom 22. Juli bislang 23 Ermittlungsverfahren eingeleitet; die meisten falschen Notrufe waren in guter Absicht erfolgt.



Die Höhe einer Strafe liegt auch in diesem Fall nicht im Ermessen Bayerns, sondern des Bundes. Aber der Freistaat sei an der Entwicklung der Rechtspolitik beteiligt und wolle sich durchsetzen, kündigte Bausback an.