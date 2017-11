Münchner Tatort "Die Wahrheit": Der Fall ist noch nicht vorbei

Der Alptraum für die Münchner Ermittler setzt sich fort



Dieser "Tatort" hat ein Nachspiel: Mehr als 9,5 Millionen Menschen haben am Sonntagabend "Die Wahrheit" aus München verfolgt - und sind zumindest in einem der beiden Mordfälle ins Bett gegangen, ohne den Täter zu kennen. Doch der Bayerische Rundfunk (BR) erzählt die Geschichte nach dem offenen Ende im übernächsten 90-Minüter um die Kommissare Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) 2017 weiter. Bei vielen Internetnutzern kam das offene Ende gut an, es gab aber auch Kritik. Die (echte) Münchner Polizei hatte die Ausstrahlung verfolgt und einem Faktencheck unterzogen.In dem Film mussten die Ermittler zwei Morde aufklären - das gelang aber nur in einem Fall. Der Mörder eines arglosen Vaters blieb unerkannt. Alle seien sich einig gewesen, dass der Täter nicht gefasst wird, sagte BR-"Tatort"-Redakteurin Stephanie Heckner. ""Die Wahrheit" sollte ein "Tatort" werden, der die Schmerzhaftigkeit polizeilicher Ermittlungsarbeit auf die Spitze treibt."9,52 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 26,0 Prozent) interessierten sich im Ersten für die Story mit Cliffhanger. Ein starker Wert, aber die Zehn-Millionen-Marke blieb unberührt. Denn auch die Konkurrenz wie die erstmals gegen den "Tatort" ausgestrahlte Musik-Castingshow "The Voice of Germany" auf Sat.1 wurde mit etwas mehr als vier Millionen Zuschauern gut angenommen. Unter den Zuschauern war auch Schauspieler Elyas M'Barek, der twitterte: "Gerade zum ersten Mal einen ganzen Tatort gesehen. Von Anfang bis Ende."Online reagierten die Nutzer weitgehend positiv auf den "Tatort". Eine Nutzerin schrieb überrascht: "Waaaaas? Ende?" Ein anderer schrieb bei Facebook: "ich find's schei..., dass jetzt auch schon bei Tatort auf Serie gesetzt wird. Der Sonntag Abend ist nicht mehr so, wie er eigentlich sein sollte!" Der BR betonte, dass der neue Film dramaturgisch unabhängig von "Die Wahrheit" verstanden werden könne.François Werner, der die Fan-Homepage "tatort-fundus" betreut, sagt, Zuschauer hätten das Bedürfnis nach einem festgenommenen Täter. Auf seiner Seite listet er aber auch einige Fälle auf, in denen "Tatorte" nicht so ausgehen und kommt zu dem Fazit: "Das Bedürfnis vieler Zuschauer, am Sonntagabend durch die "Tatort"-Ermittlungen einen Täter dingfest zu machen und so Recht und Ordnung wieder herzustellen, um dann beruhigt aus dem Wochenende der neuen Arbeitswoche entgegen zu schlummern, wird nicht immer befriedigt." Insgesamt setzten die Macher das Mittel selten und behutsam ein. Die Zuschauer sollten wohl nicht langfristig vergrault werden.Sehr aktiv beteiligte sich auch die social-media-umtriebige Münchner Polizei auf Twitter und unterzog den "Tatort" zum ersten Mal einem Faktencheck. Bis in die Nacht habe die Polizei rund 600 Tweets veröffentlicht, etwa 530 davon als Antwort auf Fragen anderer User. Die Fragen seien überwiegend sachlich zur Arbeit der Münchner Polizei und im speziellen zur Arbeit der Mordkommission und der Fallanalyse gewesen. A propos Wahrheitsgehalt: Bei Tötungsdelikten hat das Polizeipräsidium München eine sehr hohe Aufklärungsquote. 2015 wurden von 34 Taten 32 aufgeklärt.In der übernächsten Folge "Der Tod ist unser ganzes Leben" soll sich dem BR zufolge dann ein ähnliches Verbrechen ohne erkennbares Motiv ereignen. Die Tat trägt dieselbe grausame Handschrift, der Alptraum für die Ermittler setzt sich fort. In einem "Schreckensszenario" am Ende geht es für sie "um ihre berufliche Existenz, ihre Freundschaft und ihr Leben". Der Sender veröffentlichte online einen Teaser. Darin ist ein Mann von hinten zu sehen, der offensichtlich Passanten abzählt. Dem achten sticht er in den Bauch.