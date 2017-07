Münchner S-Bahn-Fahrer entblößt sich vor Reisenden und drückt Glied gegen Scheibe

von DPA

Ein Münchner S-Bahn-Lenker hat zwei Fahrgästen sein "bestes Stück" gezeigt. Nach Angaben der Bundespolizei vom Montag hatte der 40 Jahre alte Triebfahrzeugführer in der Nacht zum Samstag den Vorhang zum Fahrgastabteil geöffnet, sein Geschlechtsteil entblößt und es gegen die Scheibe gedrückt.



Zwei Fahrgäste - eine 21-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann - riefen die Polizei. Die Bahn wies den Mann an, den Zug in Haar im Münchner Osten abzustellen; dort empfingen ihn die Beamten. Die Bundespolizei ermittelt wegen eines Sexualdelikts.