Mordversuch: Einbrecher gesteht Angriff auf Bewohner

von DPA

Es ist der Alptraum vieler Menschen. Während man schläft, steigt ein Einbrecher in die Wohnung ein. Dann kommt es zur Konfrontation mit dem Täter. In Schwaben wurde ein Wohnungsinhaber dabei fast umgebracht. Der mutmaßliche Täter steht nun vor Gericht.



Nachdem der Angeklagte bei der Kripo noch zu den Vorwürfen geschwiegen hatte, sagte er am Donnerstag vor Gericht umfassend aus. Den Einbruch und die Stiche gab er zu, allerdings machte er quasi das Opfer für dessen schwere Verletzungen selbst verantwortlich. Der Familienvater sei auf ihn losgegangen, habe ihn mit der Faust ins Gesicht geschlagen und festhalten wollen, rechtfertigte sich der 21-Jährige. "Ich habe mich eben gewehrt." Dabei habe er nur mit der Beute abhauen wollen.



Schulden wohl Grund für den Einbruch

Ansonsten bestätigte der junge Mann weitgehend die Ermittlungen der Kripo. Demnach war der 21-Jährige Mitte Dezember 2015 in Kötz (Landkreis Günzburg) nachts in das Haus in der Nähe seiner Wohnung eingestiegen. Grund dafür seien Geldprobleme gewesen. Er sei depressiv und drogensüchtig gewesen und habe Schulden gehabt, führte der Angeklagte aus.



Deswegen hatte er sich in den Wochen vor der Tat im sogenannten Darknet - dem anonymen Bereich des Internets, in dem sich oft Kriminelle austauschen - über Einbrüche informiert. Zudem kaufte er Einbruchswerkzeug und unternahm Erkundungsfahrten. Der Mann suchte in einem größeren Bereich, der bis Friedrichshafen am Bodensee reichte, nach lohnenden Einbruchsobjekten.



Schließlich hebelte der Mann ein Fenster auf und stieg ins Büro des Hauses im Erdgeschoss ein. Die fünf Familienmitglieder waren schon im Bett. Doch die Großmutter, die direkt im Zimmer daneben schlief, hörte den Täter und weckte ihren Schwiegersohn im ersten Stock. Der 58-Jährige sagte als Zeuge aus, dass er kurz in das Büro gegangen sei und den maskierten Einbrecher angebrüllt habe: "Hau ab!"



Knapp dem Tod entgangen

Der Familienvater schaute kurz, ob ein zweiter Täter im Haus ist. Dann ging er ins Büro zurück. Es kam zum Kampf in dem etwa zehn Quadratmeter großen Raum. "Ich wollte ihn so schnell wie möglich vertreiben", sagte der Hausbesitzer. Er habe Angst um seinen jugendlichen Sohn gehabt, der ebenfalls im Erdgeschoss schlief. Die Wunde habe erst später entdeckt, als der Einbrecher weg war.



Der Mann kam damals ins Krankenhaus und wurde sofort notoperiert. Erst am nächsten Tag sei ihm klar geworden, wie knapp er dem Tode entronnen sei, sagte er. Der 58-Jährige leidet bis heute an der Tat und musste wegen seiner seelischen Probleme den Beruf als Finanzberater aufgeben.



Der 21-Jährige sagte, er könne sich nicht mehr daran erinnern, wie es zu den Stichen mit seinem Dolch mit etwa 15 Zentimeter langer Klinge kam. "Es ging alles so schnell." Er betonte: "Ich wollte den Mann nicht töten." Der Vorsitzende Richter Jürgen Hasler äußerte allerdings Zweifel an dieser Darstellung. Ein Stich, der die schweren inneren Verletzungen verursachte, sei ziemlich heftig gewesen, betonte der Richter.



Welches Strafrecht wird angewendet?

Der 21-Jährige flüchtete unterdessen mit einem praktisch wertlosen Handy als Beute und mit einem älteren Laptop im Wert von etwa 100 Euro. Die Kripo bildete eine Sonderkommission und hatte bald den jungen Mann aus dem Nachbarort im Visier. Dieser war aber untergetaucht und hatte sich eine Wohnung in Düsseldorf gemietet. Drei Monate nach der Tat wurde der Verdächtige in Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt von einer Sondereinheit der Polizei schließlich festgenommen.



Da er bei der Tat gerade noch 20 Jahre alt und somit Heranwachsender war, findet die Verhandlung vor der Jugendkammer statt. Die Richter müssen im Fall einer Verurteilung auch darüber entscheiden, ob aufgrund der persönlichen Reife des Angeklagten Jugend- oder Erwachsenenrecht angewendet wird. In drei Verhandlungstagen will das Gericht 45 Zeugen und 4 Sachverständige anhören. Das Urteil ist für den 9. Februar vorgesehen.



Die Freundin des inzwischen 21-Jährigen ist mitangeklagt, weil sie bei dem Einbruch geholfen haben soll. Beihilfe zum versuchten Mord wird ihr aber nicht vorgeworfen.