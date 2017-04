Krankenhaus transportiert Mutter zu sterbendem Sohn in Niederbayern

Nach dem Motorradunfall eines 18-Jährigen in Niederbayern hat die Reaktion der Mutter selbst erfahrene Polizisten schwer beeindruckt. Die Frau - nach einer Operation selbst in einer Klinik - ließ sich in Begleitung eines Mediziners zu ihrem etwa 20 Kilometer entfernten Sohn bringen, den die Ärzte bereits für Hirntod erklärt hatten.



"Ich habe absolute Hochachtung vor der Frau."

Sie habe Abschied nehmen wollen und dabei auch noch einer Organspende zugesagt, erklärte der Leiter der Polizeiinspektion Vilsbisburg, Hermann Vogelgsang, am Montag. "Ich habe absolute Hochachtung vor der Frau. Wer, wie ich, selbst Kinder hat, weiß wie schwer die Situation für sie gewesen sein muss", betonte Vogelgsang. Er dankte ausdrücklich den Mitarbeitern der Klinik, die den Abschied zwischen Sohn und Mutter ermöglicht hatten. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.