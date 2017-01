von DPA

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) registrierte den bundesweiten Rekordwert in der Nacht zum Samstag sowohl im oberbayerischen Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) als auch im oberpfälzischen Schorndorf (Landkreis Cham). Es folgte die schwäbische Gemeinde Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) mit minus 25 Grad, wie ein Meteorologe sagte. Temperaturspitzenreiter in anderer Richtung war Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg), wo die Tiefsttemperatur vergleichsweise warme minus elf Grad betrug. Grund für die Kälte im Freistaat ist nach wie vor Tief "Axel".



Gute Nachricht für die bibbernden Bayern: In den kommenden Tagen wird es milder. "Es bleibt fast überall bewölkt", sagte der DWD-Sprecher. "Das bedeutet, dass es wärmer wird." Allerdings müssen sich die Menschen im Freistaat auf Schnee einstellen. Es werde in ganz Bayern schneien, sagte der Sprecher. Lediglich die Schneemenge variiere. Am meisten Neuschnee erwartet der DWD mit bis zu 35 Zentimentern in den Alpen, aber auch in niedrigeren Lagen wie im Alpenvorland könnten bis zu 15 Zentimeter Neuschnee niedergehen.