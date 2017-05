Frau schlägt mit Hammer auf schlafenden Partner ein

von DPA

Mit einem Hammer hat eine Frau im oberbayerischen Gars am Inn (Landkreis Mühldorf a. Inn) auf ihren schlafenden Lebensgefährten eingeschlagen. Der 56-Jährige kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus, ist aber auf dem Weg der Besserung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Opfer war durch die Schläge in der Nacht zum vergangenen Sonntag aufgewacht und hatte sich aus der gemeinsamen Wohnung zu einem Nachbarn retten können.



Die mutmaßliche Täterin wurde festgenommen. Sie hat den Angriff auf ihren drei Jahre älteren Partner den Angaben nach gestanden. Als Motiv gelten Beziehungsprobleme. Zwischen dem Paar hatte es nach den Angaben schon seit längerer Zeit gekriselt. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlages gegen die 53-Jährige.