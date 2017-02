Erneut hohe Feinstaubbelastung in Bayern - Grenzwert in Franken mehrmals überschritten

von DPA

In mehreren bayerischen Städten ist die Feinstaubbelastung wieder stark gestiegen. Allein am Mittwoch sei an vier Stationen im Freistaat der Grenzwert von 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft überschritten worden, teilte das Landesamt für Umwelt am Donnerstag in Augsburg mit. Den höchsten Tageswert gab es in Würzburg (Stadtring Süd) mit 65 Mikrogramm. Auch in Nürnberg (Von-der-Tann-Straße), Bamberg (Löwenbrücke) und Bayreuth (Hohenzollernring) wurde der Grenzwert überschritten.



Zum Schutz der Gesundheit gelten seit 2005 europaweit Grenzwerte für Feinstaub. Der Tagesgrenzwert darf nicht häufiger als 35 Mal im Jahr überschritten werden. Die Station an der Nürnberger Von-der-Tann-Straße weist für dieses Jahr bereits 17 Überschreitungen auf. Nicht viel besser sieht es in Würzburg (Stadtring Süd) und in München (Stachus) aus: An beiden Stationen gab es heuer bereits an 14 Tagen zu hohe Werte.