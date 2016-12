Dreikönigssingen 2017: bundesweite Aussendung der Sternsinger in Neumarkt

Unzählige goldene Kronen und Turbane aus glänzenden Stoffen kommen in einem mehrere hundert Meter langen Zug bei herrlichem Sonnenschein auf das Neumarkter Rathaus zu. Rund 2000 Kinder und Jugendliche von sechs bis 13 Jahren haben sich ihre bunten Samtumhänge oder ihre orientalisch gemusterten Mäntel angezogen. Angeführt wird der Zug von vier katholischen Bischöfen, die am Donnerstag bei der bundesweiten Aussendung der Sternsinger dabei waren. Der Auftaktgottesdienst für die weltweit größte von Kindern und Jugendlichen getragene Hilfsaktion war vom Münster in die Jura-Festhalle der Stadt verlegt worden, weil sich viel mehr Könige für die Eröffnung angemeldet hatten als erwartet.



"Ihr macht Freude, bringt Freude"

In seiner Predigt ging der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke auf das Symbol des Sterns ein. Der Stern sei nicht nur ein Erinnerungszeichen an den Stern von Bethlehem, sondern ein Zeichen dafür, dass jeder ein "Star" sein könne, der Jesus nachfolge. Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer dankte den Sternsingern, sie brächten einen geistigen Klimawandel im positiven Sinne. "Ihr macht Freude und ihr bringt Freude." Das allerwichtigste beim Sternsingen seien nicht die Spenden, sondern der Segen und die Botschaft von Weihnachten. "Viele Menschen warten darauf", sagte Voderholzer.



Das ist mit ein Grund, warum Quirin Lukas und die anderen Ministranten der Kirchengemeinde Deining (Diözese Eichstätt) in der Oberpfalz gerne als Sternsinger losziehen. "Die Leute freuen sich, wenn wir kommen", erzählt der Zwölfjährige. Und er ist begeistert, dass er an diesem Tag so viele Sternsinger-Kollegen trifft, die ebenfalls Ministranten sind, in Kinderchören singen oder einem Jugendverband angehören.



Die 59. Aktion Dreikönigssingen 2017 steht unter dem Leitwort "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit!" Mit dem Motto will man darauf aufmerksam machen, wie sehr der Klimawandel das Leben von Menschen in aller Welt bedroht und wie sorglos gerade die Industrieländer mit natürlichen Ressourcen umgingen.