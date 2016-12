Blitzmarathon 2016: Das sind die Messstellen in Franken

Beim Blitzmarathon 2016 geht die Polizei an 1600 Stellen in Bayern auf Raserjagd

Die Aktion dauert in Bayern 24 Stunden

Die ungefähren Messstellen wurden vorab bekanntgegeben

Blitzmarathon 2016: Die großangelegte Aktion gegen Temposünder geht in eine neue Runde: Auch 2016 wird es Schwerpunktkontrollen geben. An zwei Tagen, dem 21. und morgens am 22. April, wird in Bayern vermehrt die Geschwindigkeit kontrolliert.



Federführend bundesweit ist dabei Nordrhein-Westfalen. Der dortige Innenminister Ralf Jäger kündigte dementsprechend die internationale Aktion gegen Raser an. Auch andere Bundesländer beteiligen sich an der Aktion, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Baden-Württemberg und Niedersachsen nehmen nicht teil. Außerdem sind 20 andere europäische Staaten mit von der Partie.



Den ersten Blitzmarathon veranstaltete das Bundesland Nordrhein-Westfalen im Jahr 2012. Damit reagierte Innenminister Ralf Jäger (SPD) damals auf die zuvor gestiegene Zahl der Unfalltoten. Im Jahr 2013 kontrollierten Polizisten erstmals bundesweit Geschwindigkeiten im Rahmen eines Blitzmarathons.



Blitzmarathon 2016: Hier stehen die Blitzer in Franken:

Gemeinde Straße Geschwin- digkeit Ahorn CO 16, Ab. 200 70 Ahorntal St 2185, Abschnitt 240 60 Altendorf 13090 - Bamberger Straße 50 Arzberg WUN 18 (40060) 60 Bad Alexandersbad 43352, B 303, A 1400 80 Bad Alexandersbad 43251, B 303, A 1400 100 Bad Berneck B 303 Abschn. 1200 60 Bad Berneck B 2 Abschn. 3840 60 Bad Berneck Maintalstraße 50 Bad Berneck B 303 Abschn. 1200 60 Bad Berneck B 303, Ab. 1220 60 Bad Staffelstein Kindergarten 50 Bad Staffelstein St 2197, Grundfeld 70 Bad Staffelstein Am Kurpark 30 Bad Staffelstein St 2197, Kreisverkehr 70 Bad Staffelstein St 2197, Grundfeld 70 Bad Staffelstein St 2204, Ab. 480 70 Bamberg Neuerbstraße 30 Bamberg Unterer Kaulberg 30 Bamberg Luitpoldstraße 50 Bamberg Memmelsdorfer Str. 30 Bamberg Feldkirchenstr./ Uni 30 Bamberg Caspersmeyerstr. 30 Bamberg Coburger Straße 50 Bamberg Mußstr. 30 Bamberg Forchheimer Str. 50 Bamberg Coburger Straße 50 Bamberg Mußstr. 30 Bamberg Memmelsdorfer Str. 50 Bamberg Caspersmeyerstr. 30 Bayreuth Eremitagestraße 30 Bayreuth Warmensteinacher Straße 30 Bayreuth Erlanger Straße 50 Bayreuth B 2, Wolfsbach 60 Bayreuth Markgrafenallee 30 Bayreuth Bodenseering 30 Bayreuth Preuschwitzer Straße / Kreuz 30 Bayreuth Adolf-Wächter-Straße 30 Bayreuth Warmensteinacher Straße 30 Bayreuth Eremitagestraße 30 Bayreuth Erlanger Straße 50 Bayreuth Friedrich-Ebert-Straße 30 Berg Staatsstraße 2692, Abschnitt 140, km 0,710 (43316) 70 Berg Staatsstraße 2692, Abschnitt 140, km 0,710 (43316) 70 Betzenstein St 2163, Abschnitt 240 60 Bindlach Allersdorf 50 Bischofsgrün B 303, Ab. 1240 100 Burgebrach B 22 Oberharnsbach 50 Burgebrach-Unterneuses 13178 - B 22, A 560 70 Coburg Waldsachsener Straße 30 Coburg Nicolaus-Zech-Straße 30 Coburg Querstraße 30 Coburg St 2205, Ab. 200 70 Coburg Bamberger Straße 50 Coburg Weichengereuth 50 Coburg Hutstraße 30 Coburg St 2205, Ab. 200 70 Ebermannstadt Breitenbacher Str. 50 Ebermannstadt Eschlippertalstr. 50 Ebermannstadt Gasseldorf 50 Eckersdorf B 22 Abschn. 1200 70 Effeltrich 13212 - Forchheimer Straße 50 Eggolsheim St. 2244, Abschn. 840 70 Eggolsheim Eggerbachstraße 50 Eggolsheim St. 2244, Abschn. 840 70 Eggolsheim FO 5, Abschn. 100 50 Egloffstein Hammerbühl 50 Egloffstein St 2191 Ri Geschwand 70 Fichtelberg Bayreuther Straße 50 Forchheim Friedrich-Ludwig-Jahn-S 30 Forchheim Willy-Brandt-Allee 50 Forchheim St. 2244 / FO 25 70 Goldkronach St 2163 Abschn. 535 50 Hallerndorf St. 2264, Abschn. 180 70 Hallerndorf St. 2264 / FO 24 70 Hallerndorf St. 2264, Abschn. 180 70 Hausen / Wimm. Burker Straße 50 Heinersreuth B 85 Abschn. 760 80 Helmbrechts 43141 70 Heroldsbach Frankenstraße 50 Himmelkron B 303 Himmelkr/Wirsb. 100 Höchstädt Staatsstraße 2176, Abschn. 180 100 Hof B 15, Wölbattendorf 100 Hof B 15, Wölbattendorf 70 Hohenberg S 2178 (43281) 100 Hohenberg S 2178 (43281) 100 Hollfeld Bahnhofstraße 50 Igensdorf 13235 - B 2, A 3120 60 Itzgrund B4, Ab. 720 100 Kirchehrenbach Bahnhofstr. 30 Kirchenlamitz Raumetengrün (43224) 80 Köditz B 173, Bugspitze 100 Köditz 43053, B 173, A 960 100 Köditz B 173, Bugspitze 100 Köditz B 173, Bugspitze 100 Konradsreuth 43047, B 15, A 3200 100 Konradsreuth 43047, B 15, A 3200 100 Kronach KC 25, Ab. 100 80 Kronach/Ba-Str. B 85, Abs. 430 50 Kulmbach Leuchau Abschn 680 80 Kulmbach Gründla Abschn 560 80 Kulmbach Seidenhof Abschn 480 70 Kulmbach Seidenhof Abschn 480 70 Kulmbach B 289, Nordumgehung 100 Küps St 2200, Ab. 120 60 Küps B 173, Ab. 460 50 Langensendelbach 13221 - Nürnberger Straße 50 Lautertal Rödentaler Str. 50 Leupoldsgrün 43327, B 15, A 3200 60 Leutenbach Dietzhof 50 Lichtenfels Wittelsbacher Str. 30 Lichtenfels B 173, bei Trieb 100 Lichtenfels Friedrich-Ebert-Str. 50 Lichtenfels B 173, bei Trieb 100 Lichtenfels St 2203, bei Isling 70 Lichtenfels B 173, bei Trieb 100 Lichtenfels St 2203, Mistelfeld 100 Lichtenfels B 173, Ab. 330 100 Ludwigschorgast B 303 Krzg./Ampel 100 Ludwigsstadt B 85, Abschnitt 120 50 Ludwigsstadt St 2209, Abschnitt 140 100 Mainleus Willmersreuth Abs 120 60 Marktleuthen Neudes (43233) 100 Marktleuthen Neudes (43233) 100 Marktredwitz B 15 (40070) 80 Marktredwitz Wölsauer Str. (43258) 50 Marktredwitz B 15 (40070) 80 Marktschorgast KU 1/Gefreeser Str. 50 Meeder Kösfeld-St 2205, BÜ 20 Meeder K CO 17, Ab. 120 70 Meeder Birkenmoor-Meeder, BÜ 20 Mistelbach Bayreuther Straße 50 Mistelgau St 2185 Abschn. 260 60 Münchberg 43343 50 Münchberg 43124 70 Naila Staatsstraße 2195, Nailaer Str. (43315) 50 Neudrossenfeld Kulmbacher Str.Abs120 50 Neuenmarkt S 2183 zw. B 303/Nm. 60 Neustadt Meilschnitz-Effelter 50 Neustadt b. Cbg. Heubischer Straße (30025) 30 Neustadt b. Cbg. Heubischer Straße (30026) 70 Neustadt b. Cbg. Austraße (30025) 50 Neustadt b. Cbg. Coburger Straße (30057) 50 Neustadt b. Cbg. K CO 11 60 Neustadt b. Cbg. Effelder Straße (33054) 50 Neustadt b. Cbg. Untere Burgstraße (30025) 50 Neustadt b. Cbg. Am Moos (30025) 50 Nordhalben St 2207, Abschnitt 180 60 Obertrubach Hauptstr. Schule 50 Pegnitz Zum Dianafelsen 50 Pegnitz B 85, BAB-Michelfeld 100 Pegnitz St 2162, Abschnitt 320 60 Pegnitz St. 2161, Ab. 320, Hainbronn 60 Pegnitz Am Dianafelsen 50 Plankenfels St. 2191, Ab. 580 80 Pommersfelden 13128 - Schönbornstraße 50 Pottenstein B 470, Abschnitt 1380 60 Pottenstein B 470, Abschnitt 1340 60 Pressig B 85, Abs. 220 100 Pressig B 85, Abs. 240 100 Pretzfeld Wannbach 50 Pretzfeld Schulstraße 50 Rattelsdorf 13072 - B 4, A 600, km 0,000 50 Rehau 43351, S 2192, A 380 100 Rödental Coburger Straße (30033) 50 Rödental CO 17 (30034) 70 Rödental CO 11 / Ab. 140 (33066) 100 Rödental S 2206 / Ab. 190 (30034) 70 Rödental S 2206 / Ab. 120 (30034) 70 Rödental B 4, Ab. 1000 100 Rödental CO 11, Ab. 140 100 Rödental Rothinestraße (30033) 30 Scheßlitz B 22 Würgauer Berg 50 Scheßlitz B 22 Würgauer Berg 50 Schirnding S 2178 (43325) 100 Schnabelwaid B 2, Abschnitt 3550 100 Schneckenlohe St 2200, Ab. 110 100 Schönwald Rehauer Straße 50 Schwarzenbach/W. Bundesstraße 173, Abschnitt 800, km 4,5 (43314) 100 Schwarzenbach/W. 43181, B 173, A 800 100 Schwarzenbach/W. Bundesstraße 173, Abschnitt 800, km 4,5 (43314) 100 Schwarzenbach/W. 43182, B 173, A 780 60 Selb Albert-Pausch-Ring 50 Selb St 2178, Abschn. 110 100 Selb Chr.-Höfer-Ring 50 Sonnefeld CO 11 / Ab. 100 (30038) 80 Sonnefeld CO 11 / Ab. 120 (33069) 80 Sparneck 43148 70 Speichersdorf B 22, Ab. 1540 100 Stadtsteinach B 303 Ziegelhütte 100 Stadtsteinach Alte Pressecker Str. 30 Stadtsteinach B 303, Ab. 1060 50 Stockheim B 89, Abs. 100 100 Thierstein K WUN 19 70 Thierstein K WUN 19 70 Thurnau Berndorfer Str. Abs160 70 Tröstau 43238, B 303, A 1300 100 Untersiemau B 4, Ab. 800 100 Untersteinach Am Bühl 30 Untersteinach B 303 Abzw. KU 13 70 Wallenfels B 173, Abschn. 700 100 Wallenfels B 173, AB. 700 80 Weidenberg B 22, Abschn. 80 Weidenberg St 2181, Abschn. 60 Weidhausen B 303, Ab. 870 100 Weismain St. 2191, Ab. 320 100 Weißenstadt Torfmoorhölle (43231) 80 Weißenstadt Weißenhaid 50 Weißenstadt Franken 50 Wiesenttal Forchheimer Str. 50 Wiesenttal Höhe Sportplatz 70 Wiesenttal Streitberg, Bushalte 50 Wilhelmsthal St 2200, Ab. 200 50 Wunsiedel Egerstr. (43220) 50

Gemeinde Straße Geschwindigkeit Abenberg Staatsstraße 2220, Abschnitt 590, km 1,5 / zwischen Abenberg und Hergersbacher Kreuzung 80 Abenberg / Wassermungenau Hauptstraße / Höhe Schule 50 Adelsdorf Bundesstraße 470, Höhe Wiesendorf 100 Adelsdorf Bundesstraße 470, Abschnitt 800, km 1,83 auf Höhe von Wiesendorf 100 Adelsdorf Kreisstraße ERH 16, Abschnitt 120, km 0,43 Richtung Neuhaus 70 Adelsdorf Kreisstraße ERH 35, Abschnitt 100, km 2,55 Richtung Hemhofen 100 Adelsdorf Bamberger Straße 50 Allersberg Staatsstraße 2237, Abschnitt 120, km 6,8, mit Anhaltestelle bei Brunnau 100 Allersberg Staatsstraße 2237, Roth Richtung Allersberg, Abschnitt 120, km 4,8 80 Allersberg Nürnberger Straße ortseinwärts 50 Altdorf Schulstraße 30 Altdorf Pfaffentalstraße 50 Ansbach Staatsstraße 2223, zwischen Ansbach und Alberndorf, auf Höhe Aumühle (Nachtmessung) 100 Ansbach Staatsstraße 2246, zwischen Obereichbach und Bruckberg, auf Höhe Schwarzweiher 100 Ansbach Bundesstraße 14, zwischen Ansbach-Windmühle und Neunstetten, auf Höhe Käferbach 100 Ansbach Bundesstraße 14, Katterbach (Nachtmessung) 50 Ansbach Güllstraße, auf Höhe Güllschule Vz 325 Ansbach Karolinenstraße, auf Höhe Schule 30 Ansbach Crailsheimstraße, auf Höhe Schule 30 Ansbach Berliner Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Steingruberstraße, Zone 30) 50 Ansbach Güllstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Breitstraße Zone 30) 10 Ansbach Karolinenstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Alte Poststraße Zone 30) 30 Ansbach Oberhäuserstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Türkenstraße Zone 30) 30 Ansbach Am Onolzbach (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Friedrichstraße Zone 30) 30 Ansbach Höhenweg (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91522 Ansbach Hochstraße Zone 30) 30 Aurach Weinberger Straße, Staatsstraße 1066 50 Aurach Staatsstraße 1066, Abschnitt 240, bei Weinberg 100 Bad Windsheim Staatsstraße 2252, Abschnitt 120, km 6.45 100 Bad Windsheim Külsheimer Straße, Höhe Parkplatz Frankentherme 50 Bad Windsheim Oberntiefer Straße 50 Bad Windsheim Staatsstraße 2253, Abschnitt 220, km 2.15 100 Bad Windsheim Markgrafenstraße, Lenkersheim 50 Baiersdorf Schulzentrum 30 Baiersdorf Bürgermeister-Fischer-Straße, Höhe Alter Bahnübergang 70 Baiersdorf Kreisstraße ERH 5, Höhe Parkplatz Rennweg 80 Bechhofen Staatsstraße 2221, Einmündung Kreisstraße AN 56, zwischen Großenried und Fröschau 70 Burgbernheim Bundesstraße 13, Abschnitt 580, bei Buchheim 100 Burgbernheim Bundesstraße 470, Abschnitt 140, km 2,1 100 Burgoberbach Wassertrüdinger Straße 50 Burgthann Ochenbrucker Straße 50 Burgthann Bundesstraße 8, Abschnitt 2200, Station 2,5 70 Cadolzburg Staatsstraße 2409; zwischen Cadolzburg und Ammerndorf 80 Cadolzburg Staatsstr. 2409, Abschnitt 340, KM 1,5 80 Cadolzburg Kreisstraße FÜ 19, Ortsverbindungsstraße Oberfürberg 70 Dentlein am Forst Feuchtwanger Straße, Kreisstraße AN 52, Schule 30 Dietenhofen Kreisstraße AN 24, Abschnitt 160, Höhe Lentersdorf 100 Dietersheim Bundesstraße 470, auf Höhe Erdbeerhof 100 Dinkelsbühl Staatsstraße 2218, Abschnitt 120, bei Unterradach 100 Dinkelsbühl Staatsstraße 2220;Einmündung auf Höhe Gersbronn 100 Dinkelsbühl Kreisstraße 45; Abschnitt 100; km 1,9 - 2,1 80 Dinkelsbühl Südring - Schulbereich 50 Dittenheim Staatsstraße 2230. Abschnitt 100, bei Windsfeld 100 Dombühl Bahnhofstraße, Schule 30 Dürrwangen Staatsstraße 2220; Abschnitt 200; km 3,9 - 4,1 100 Ellingen Bundesstraße 2, Abschnitt 2440, km. 2.100, Höhe Parkplatz "Kaltes Eck", Richtung Weißenburg 100 Ellingen Bundesstraße 13 zwischen Ellingen und Stopfenheim 100 Ellingen Staatsstraße 2389 Höhe Bräumühle 60 Emskirchen Bundesstraße 8, Höhe Plankstatt 100 Emskirchen Staatsstraße 2244, Höhe Abzweigung Borbath 100 Erlangen BAB 3, FR Regensburg, KM 387,730, PWC Weißer Graben Süd 60 Erlangen Sieglitzhofer Straße 50 Erlangen Lachnerstraße 30 Erlangen Egidienstraße 30 Erlangen BAB A 3, Baustelle 80 Erlangen Bundesstraße 4, Höhe Brücke Südtangente 100 Erlangen Bayreuther Straße 50 Erlangen Bundesstraße 4, Höhe Einfahrt Kurt-Schumacher-Straße 100 Erlangen Staatsstraße 2244, Höhe Überführung Geisbühlstraße 70 Erlangen Sieglitzhofer Straße, Adalbert-Stifter-Grundschule 50 Erlangen Nürnberger Straße, Friedrich-Rückert-Grundschule (Haltestelle Ohmplatz) 50 Erlangen Nürnberger Straße/Gebbertstraße (Seniorenwohnanlage, Umsteigehaltestelle) 50 Erlangen Schallershofer Straße, Hermann-Hedenus-Grundschule 50 Erlangen Steigerwaldallee, Grundschule Büchenbach-Nord 50 Erlangen Eltersdorfer Straße (2242)/Mendelstraße (FSA zur Grundschule Eltersdorf) 50 Erlangen Eltersdorfer Straße (2242)/Tucherstraße (FSA zur Grundschule Eltersdorf) 50 Erlangen Gebbertstraße/Sophienstraße (Seniorenwohnanlage) 50 Erlangen Bunsenstraße/Eggenreuther Weg (FSA zur Grundschule Brucker Lache) 50 Erlangen Weisendorfer Straße (2240), Haltestelle Heusteg 70 Erlangen Weinstraße (ER 3), Naherholungsgebiet Brucker Lache 50 Erlangen Erwin-Rommel-Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91058 Erlangen Sebaldusstraße) 30 Erlangen Artilleriestraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91054 Erlangen Schillerstraße) 30 Erlangen Nürnberger Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91052 Erlangen Stintzingstraße) 30 Erlangen Steigerwaldallee (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91056 Erlangen Mönaustraße) 30 Erlangen Odenwaldallee (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91056 Erlangen Häuslinger Straße) 30 Erlangen Dresdener Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 91058 Erlangen Leipziger Straße) 30 Erlangen Artilleriestraße, Montessori-Schule 50 Erlangen Erwin-Rommel-Straße 30 Feucht Kreisstraße LAU 13, Abschnitt 100, km 1,7 in Fahrtrichtung Nürnberg 100 Feucht Staatsstraße 2239, Abschnitt 440, km 4,8, Parkplatz Weiherhaus 80 Feucht Staatsstraße 2401, Nürnberger Straße, beide Fahrtrichtungen 50 Feuchtwangen Schopflocher Straße 50 Fürth Vacher Straße - Melli-Beese-Straße 50 Fürth Kapellenstraße 50 Fürth Fronmüllerstraße (Schule) 50 Fürth Wachendorfer Weg 60 Fürth Hafenstraße 80 Fürth Nürnberger Straße (Schulweg) 50 Fürth Hintere Straße (Schulweg) 50 Fürth Poppenreuther Straße (Schulweg) 50 Fürth Südwesttangente 80 Fürth Gebhardtstraße (Schulweg) 50 Fürth Autobahn 73, Baustelle 80 Fürth Gründlacher Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90765 Fürth Sacker Hauptstraße) 30 Fürth Kronacher Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90765 Fürth Laubenweg) 30 Fürth Friedrich-Ebert-Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90765 Fürth Poppenreuther Straße) 30 Fürth Rosenstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90762 Fürth Theaterstraße) 30 Fürth Magazinstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90762 Fürth Mathildenstraße) 30 Fürth Steubenstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden : 90763 Fürth Dr.-Frank-Straße) 30 Gallmersgarten Bundesstraße 470, Abschnitt 120, km 0.4 50 Gebsattel Hauptstraße 50 Gerhardshofen Bundesstraße 470, Höhe Kreuzung Rappoldshofen 100 Geslau Staatsstraße 2250, Abschnitt 160, Kreuzung Geslau, Richtung Ansbach 60 Geslau Staatsstraße 2250, Abschnitt 160, km 0,000/Kreisstraße AN 7 60 Gnotzheim Bundesstraße 466, zwischen Steinacker und Gnotzheim 100 Greding Umgehungsstraße Richtung Berchinger Straße 50 Greding Kraftsbucher Straße stadtauswärts 50 Gremsdorf Bundesstraße 470, Abschnitt 760, km 0,3 bei AS Höchstadt-Ost 100 Gremsdorf Bundesstraße 470, Abschnitt 700, km 1,9 70 Großhabersdorf Staatsstraße 2246, auf Höhe von Großhabersdorf 70 Gunzenhausen Bundesstraße 466, auf Höhe von Nordstetten 100 Gunzenhausen Bundesstraße 13, Einmündung Kreisstraße WUG 27, Höhe Aha 80 Gunzenhausen Ansbacher Straße 50 Gunzenhausen Nürnberger Straße 50 Gunzenhausen Frickenfelder Straße 50 Gunzenhausen Theodor-Heuss-Straße 30 Gunzenhausen Hindenburgplatz Vz 325 Gunzenhausen Saarstraße Vz 325 Happurg Hohenstädter Straße 30 Happurg Ortsteil Kainsbach, Schupfer Straße, LAU 25 50 Happurg Ortsteil Förrenbach, Thalheimer Str, Fußgängerampel/Bushaltestelle, St 2236 50 Hartenstein Ortsteil Enzendorf, St 2162, Abschnitt 140, km 10,0 70 Haundorf Bundesstraße 466, Abschnitt 580, bei Geislohe 100 Haundorf Bundesstraße 466, zwischen Geislohe und Gunzenhausen 100 Heideck Staatsstraße 2226, Liebenstadt Richtung Heideck, Abschnitt 140, km 2,0 100 Heideck Bahnhofstraße stadtauswärts 50 Heilsbronn Bundesstraße 14, Abschnitt 380, bei Weiterndorf 100 Hemhofen Bundesstraße 470, Höhe Abzweigung Zeckern 70 Henfenfeld Bundesstraße 14, Abschnitt 840, km 0,8, beide Fahrtrichtungen 100 Heroldsberg Bundesstraße 2, Höhe Nürnberg-Nord 70 Heroldsberg Bundesstraße 2, Höhe Heroldsberg-Süd 80 Heroldsberg Autobahn 3, Baustelle 80 Herrieden Münchener Straße, Schule 30 Herrieden Ansbacher Straße, Staatsstraße 2248 50 Hersbruck Bundesstraße 14, Abschnitt 820, km 0,6, beide Fahrtrichtungen 60 Hersbruck Kühnhofener Str. 15, Staatsstraße 2404 50 Hersbruck Bauerngasse 30 Herzogenaurach Ansbacher Straße 50/30 Herzogenaurach Hydnstraße 50 Herzogenaurach Hans-Ort-Ring, Höhe Dr.-Wilhelm-Schaeffler-Straße 70 Herzogenaurach Schulstraße 30 Herzogenaurach Kreisstraße ERH 25 70 Herzogenaurach Hans-Ort-Ring/ERH 14 70 Hilpoltstein Staatsstraße 2220, Eckersmühlen Richtung Hilpoltstein, Abschnitt 700, km 3,3 100 Hilpoltstein Rother Straße, Höhe Abzweigung "Am Feldkreuz" 50 Hilpoltstein Staatsstraße 2238, Sindersdorf Richtung Hilpoltstein, Abschnitt 100, km 3,9 100 Höchstadt Erlanger Straße 50 Höchstadt Kreisstraße ERH 16, Abschnitt 150, km 1,9 Richtung Aisch 100 Höchstadt Albrecht-Dürer-Straße 30 Höchstadt Gablonzer Straße 30 Höchstadt Rothenburger Straße 50 Höchstadt a.d. Aisch Albrecht-Dürer-Straße 50 Höchstadt a.d. Aisch Rothenburger Straße 50 Höchstadt a.d. Aisch Kieferndorfer Weg 50/30 Höchstadt a.d. Aisch Bundesstraße 505, Abschnitt 160, Km 0.260 100 Ipsheim Staatsstraße 2252, Abschnitt 180, km 0.0 100 Kalchreuth Kreisstraße ERH 6 80 Kalchreuth Kreisstraße ERH 6, Parkplatz bei Km 1,8 80 Kalchreuth Forststraße, ca. 100 m vor DB-Brücke, Stadtgrenze Nürnberg 60 Kalchreuth Kreisstraße ERH 33, Höhe Minderleinsmühle 100 Kammerstein Bundesstraße 466, Abschnitt 900, km 1,4, beide Fahrtrichtungen 100 Langenaltheim Bundesstraße 2, Abschnitt 2220, Langenaltheim / Rehlingen 100 Langenzenn Bundesstraße 8, auf Höhe von Langenzenn 80 Langenzenn Kreisstraße FÜ 11/Mühlsteig 70/50 Langfurth Staatsstraße 2220; Matzmanndorf 50 Lauf Staatsstraße 2240 zwischen Lauf und Neunhof, Höhe Seiboldshof 100 Lauf Daschstraße, Höhe Förderzentrum 30 Lauf Neunkirchener Straße, Höhe Kindergarten 30 Lauf a.d. Pegnitz Staatsstraße 2240, Abschnitt 660, Höhe Seiboldshof 70 Lauf a.d. Pegnitz Neunkirchner Straße 30 Lauf a.d. Pegnitz Kunigundenstraße 50 Lehrberg Bundesstraße 13, Abschn. 640, zwischen Hohenau und Gräfenbuch 100 Lehrberg Staatsstraße 2250, auf Höhe Zailach 100 Lehrberg Staatsstraße 2255, Abschnitt 160, km 1.950, Abzweigung Gödersklingen, Richtung Ansbach 90 Leinburg Laufer Straße 50 Lichtenau Staatsstraße 2223, Abschnitt 200, Höhe Kirschendorf 100 Markt Bibart Bundesstraße 8, Nürnberger Straße 50 Markt Erlbach Staatsstraße 2252, östlich Linden, AB 220, km 2,5 70 Mönchsroth Staatsstraße 2385; Abschnitt 120; km 1,3 - 1,6 100 Mühlhausen Staatsstraße 2260, Abzweigung Simmersdorf 70 Mühlhausen Staatsstraße 2763, Abschnitt 100, km 1,65 Höhe Schirnsdorf 70 Neuhaus Königsteiner Str. 22, Grundschule, LAU 17 50 Neuhaus Ortsteil Rothenbruck, St 2162, Abschnitt 180, bei km 2,8 70 Neuhaus/Pegnitz Staatsstraße 2163, Ortsteil Höfen, beide Fahrtrichtungen 50 Neustadt a.d.Aisch Bundesstraße 470, Karl-Eibl-Straße 50 Neustadt a.d.Aisch Bundesstraße 8, Abschnitt 1620, km 1.300 - 1.550, Höhe Eggensee 100 Neustadt a.d.Aisch Bundesstraße 8, OT: Diebach, Abschnitt 1580, KM 0,00 100 Nürnberg Allersberger Straße 50 Nürnberg An der Ehrenhalle 50 Nürnberg Ansbacher Straße 50 Nürnberg Äußere Bayreuther Straße 50 Nürnberg Äußere Sulzbacher Straße 50 Nürnberg Bundesstraße 4, Abschnitt 140 - Regensburger Straße Höhe Fischbach 100 Nürnberg Bundesstraße 4, Abschnitt 160 - Regensburger Straße Höhe Breslauer Straße 70 Nürnberg Bundesstraße 4, Abschnitt 240 - Erlanger Straße Höhe Würzburger Straße 70 Nürnberg Bundesstraße 8, Abschnitt 2080 - Münchner Straße Richtung Worzeldorf 80 Nürnberg Bahnhofstraße 50 Nürnberg Bartholomäusstraße 50 Nürnberg Bauvereinstraße 50 Nürnberg Bayernstraße 50 Nürnberg Ben-Gurion-Ring 50 Nürnberg Beuthener Straße 50 Nürnberg Bierweg 50 Nürnberg Bismarckstraße 30 Nürnberg Breslauer Straße 50 Nürnberg Brettergartenstraße 50 Nürnberg Bucher Straße 50 Nürnberg Cuxhavener Straße 30 Nürnberg Deutschherrnstraße 50 Nürnberg Dianastraße 50 Nürnberg Donaustraße 50 Nürnberg Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 Nürnberg Eibacher Hauptstraße 50 Nürnberg Eichendorffstraße 50 Nürnberg Erlanger Straße 70 Nürnberg Erlanger Straße 50 Nürnberg Erlenstegenstraße 50 Nürnberg Finkenbrunn 50 Nürnberg Fischbacher Hauptstraße 50 Nürnberg Frankenstraße 50 Nürnberg Fürther Straße 50 Nürnberg Gaulnhofer Straße 50 Nürnberg Gebersdorfer Straße 50 Nürnberg Gibitzenhofstraße 50 Nürnberg Gleißbühlstraße 50 Nürnberg Gleiwitzer Straße 50 Nürnberg Glogauer Straße 50 Nürnberg Gustav-Adolf-Straße 50 Nürnberg Hafenstraße 50 Nürnberg Hainstraße 50 Nürnberg Hamburger Straße 50 Nürnberg Hansastraße 50 Nürnberg Herzogstraße 30 Nürnberg Hintermayrstraße 50 Nürnberg Holsteiner Straße 50 Nürnberg Hügelstraße 50 Nürnberg Jansenbrücke 50 Nürnberg Johannisstraße 50 Nürnberg Julius-Loßmann-Straße 50 Nürnberg Kreisstraße N 1, Abschnitt 100 - Kemptener Straße 60 Nürnberg Kreisstraße N 1, Abschnitt 120 - Marthweg 60 Nürnberg Kreisstraße N 3, Abschnitt 100 - Würzburger Straße 50 Nürnberg Kreisstraße N 4, Abschnitt 120 80 Nürnberg Kreisstraße N 4, Abschnitt 120 80 Nürnberg Kreisstraße N 4, Abschnitt 140 60 Nürnberg Kreisstraße N 4, Abschnitt 240 - Frankenschnellweg 80 Nürnberg Kreisstraße N 4, Abschnitt 260 - Frankenschnellweg nach Anschlussstelle Eibach 60 Nürnberg Karl-Schönleben-Straße 50 Nürnberg Katzwanger Hauptstraße 50 Nürnberg Katzwanger Straße 50 Nürnberg Kieslingstraße 50 Nürnberg Kilianstraße 50 Nürnberg Kohlenhofstraße 50 Nürnberg Kressengartenstraße 50 Nürnberg Landgrabenstraße 50 Nürnberg Laufamholzstraße 50 Nürnberg Laufertorgraben 50 Nürnberg Lehrberger Straße 50 Nürnberg Leyher Straße 50 Nürnberg Liegnitzer Straße 50 Nürnberg Löwenberger Straße 50 Nürnberg Marienbader Straße 50 Nürnberg Marienbergstraße 50 Nürnberg Marthweg 70 Nürnberg Marthweg 50 Nürnberg Minervastraße 50 Nürnberg Mühlhofer Hauptstraße 50 Nürnberg Münchener Straße 70 Nürnberg Nopitschstraße 50 Nürnberg Nordring 50 Nürnberg Nordwestring 50 Nürnberg Ostendstraße 50 Nürnberg Otto-Bärnreuther-Straße 50 Nürnberg Passauer Straße 50 Nürnberg Pillenreuther Straße 50 Nürnberg Pirckheimerstraße 50 Nürnberg Radmeisterstraße 50 Nürnberg Raiffeisenstraße 60 Nürnberg Rednitzstraße 50 Nürnberg Regensburger Straße 50 Nürnberg Reichelsdorfer Hauptstraße 50 Nürnberg Rothenburger Straße 50 Nürnberg Saarbrückener Straße 50 Nürnberg Sauerbruchstraße 50 Nürnberg Schleswiger Straße 50 Nürnberg Schmausenbuckstraße 50 Nürnberg Schnieglinger Straße 50 Nürnberg Schultheißallee 50 Nürnberg Schweinauer Hauptstraße 50 Nürnberg Seckendorfstraße 50 Nürnberg Siedlerstraße 30 Nürnberg Sigmundstraße 50 Nürnberg Staatsstraße 2401, Abschnitt 100 - Oelserstraße Höhe Schule Altenfurt 50 Nürnberg Staatsstraße 2406, Abschnitt 240 - Schwanstetter Straße Höhe Bayernlinie 60 Nürnberg Staatsstraße 2407, Abschnitt 240 - Neuseser Straße Höhe Hirschenholzstraße 70 Nürnberg Südwesttangente 80 Nürnberg Thumenberger Weg 50 Nürnberg Trierer Straße 50 Nürnberg Ulmenstraße 50 Nürnberg Virnsberger Straße 50 Nürnberg Von-der-Tann-Straße 50 Nürnberg Vorjurastraße 50 Nürnberg Wallensteinstraße 50 Nürnberg Welserstraße 50 Nürnberg Westtorgraben 50 Nürnberg Wiener Straße 50 Nürnberg Wiesbadener Straße 50 Nürnberg Witschelstraße 50 Nürnberg Wodanstraße 50 Nürnberg Wöhrder Talübergang 50 Nürnberg Wölckernstraße 50 Nürnberg Zeppelinstraße 50 Nürnberg Ziegelsteinstraße 50 Nürnberg Zollhausstraße 50 Nürnberg Kohlenhofstr., Fahrtrichtung Steinbühler Str. 50 Nürnberg Steubenbrücke, Fahrtrichtung Hauptbahnhof 50 Nürnberg Gleißbühlstr., Fahrtrichtung stadtauswärts 50 Nürnberg Nordring/Röthensteig 50 Nürnberg Neuseser Straße, zwischen der Hugo-Wolf-Straße und Strawinskystraße 50 Nürnberg Gleiwitzer Straße, Einmündung Jauer Straße 50 Nürnberg Jägerstraße 30 Nürnberg Erlanger Straße 70 Nürnberg Adelgundenstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90419 Nürnberg Kirschgartenstraße) 30 Nürnberg Schnieglinger Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90427 Nürnberg Herderstraße) 30 Nürnberg Deutschherrnstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90429 Nürnberg Reutersbrunnenstraße) 30 Nürnberg Brettergartenstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90427 Nürnberg Holsteiner Straße) 30 Nürnberg Am Wegfeld (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90427 Nürnberg Seeweg) 30 Nürnberg Lobsingerstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90419 Nürnberg Rieterstraße) 30 Nürnberg Maxplatz (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90408 Nürnberg Vestnertorgraben) 30 Nürnberg Schlotfegergasse (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90402 Nürnberg Ludwigstraße) 30 Nürnberg Kornmarkt (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 90402 Nürnberg Dr.-Kurt-Schumacher-Straße) 30 Oberasbach Steiner Straße 50 Oberasbach Rothenburger Straße 50 Obermichelbach Kreisstraße FÜ 17, Abschnitt 200, KM 1,0 70 Pfofeld Staatsstraße 2222, zwischen Langlau und Thannhausen 100 Pfofeld Staatsstraße 2222, Einmündung Kreisstraße WUG 1, Höhe Rehenbühl 60 Pleinfeld Bundesstraße 2 zwischen Röttenbach und Pleindfeld 100 Pommelsbrunn Ortsteil Hartmannshof, Amberger Str. 19, B 14 50 Pommelsbrunn Ortsteil Hohenstadt, Pegnitztalstraße, Nähe Fußgängerampel/Bushaltestelle, St 2162 50 Pommelsbrunn Nürnberger Str. 77, Höhe Altersheim, B 14 50 Rednitzhembach Staatsstraße 2409, Abschnitt 340, km 1,5 / zwischen Roth/Pfaffenhofen und Rednitzhembach 80 Rednitzhembach Kreisstraße 1, Abschnitt 120, Station 0,0 / zwischen Kreisverkehr und Auffahrt Bundesstraße 2 60 Roßtal Bundesstraße 14, auf Höhe von Buchschwabach 100 Roßtal Buchschwabacher Hauptstraße (Schulweg), OT Buchschwabach 50 Roßtal Nürnberger Straße (Schulweg), Staatsstraße 2409 50 Roßtal Nürnberger Straße 50 Roth Staatsstraße 2237, Abschnitt 120, Station 1,250 / Auf Höhe Einmündung Rothgrund 70 Röthenbach Kleingartenstraße 30 Röthenbach Werner-von-Siemens-Allee 30 Röthenbach Kreisstraße 15, zwischen Diepersdorf und Schwaig, Höhe Birkensee 100 Röthenbach Werner-von-Siemens-Allee, Höhe Realschule 30 Rothenburg o.d.T. Ansbacher Straße 72 50 Rothenburg o.d.T. Erlbacher Straße 50 Rothenburg o.d.T. Topplerweg 30 Rothenburg o.d.T. Dinkelsbühler Straße 30 Rothenburg o.d.T. Herterichweg 30 Röttenbach Bundsstraße 2, Abschnitt 2530, km 0,0 - km 1,5, beide Fahrtrichtungen 100 Rückersdorf Bundesstraße 14, zwischen Rückersdorf und Behringersdorf, Höhe Parkplatz 100 Scheinfeld Bundesstraße 8, Bereich Frankenfeld - Unterlaimbach 100 Schillingsfürst Emil-Helmschmidt-Straße 30 Schnaittach Staatsstraße 2241, Höhe Kampfersteg 50 Schnaittach Staatsstraße 2236, Anschlussstelle Schnaittach bei Autohof 70 Schnaittach Staatsstraße 2241, Ortsdurchfahrt, Höhe Kampfersteg 50 Schnelldorf Schwalbengasse, Schule 30 Schwabach Bundesstraße 2, Abschnitt 2700, km 1,0, Richtung Autobahn 6 80 Schwabach Nürnberger Straße; stadtauswärtige Richtung 50 Schwabach Ortsverbindung Schwabach - Katzwang 50 Schwabach Bundesstr. 466, zwischen Kreisverkehr Kammersteiner Straße und Ortseingang Schwabach 80 Schwabach Staatsstraße 2239, Reichenbacher Straße vor Grundschule 30 Schwabach Oberreichenbacher Straße, stadteinwärts Richtung Margrafenstraße 30 Schwabach Haydnstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91126 Schwabach Austraße) 30 Schwabach Reichenbachstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91126 Schwabach Marktgrafenstraße) 30 Schwabach Gutenbergstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91126 Schwabach Hembacher Weg) 30 Schwabach Hindenburgstraße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91126 Schwabach Penzendorfer Straße) 30 Schwabach Konrad-Adenauer-Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91126 Schwabach Lindenstraße) 30 Schwabach Dietersdorfer Straße (Ersatzmessstelle sofern kein Messplatz vorhanden: 91126 Schwabach Igelsdorfer Weg) 30 Schwaig Bundesstraße 14, zwischen Anschlussstelle Behringersdorf und Ortsbeginn Behringersdorf 70 Schwaig b. Nürnberg Bundesstraße 14, Ortseinfahrt Behringersdorf 70 Schwanstetten Kreisstraße RH 1, Abschnitt 140; Richtung Leerstetten, km 1,0 - 2,2 60 Schwanstetten / Leerstetten Schwabacher Straße / Höhe Schule 30 Schwarzenbruck Regensburger Straße Nachtmessung 50 Schwarzenbruck Neumarkter Straße Nachtmessung 50 Schwarzenbruck Bundesstraße 8, Abschnitt 2160, km 0,0 - km 2,5, beide Fahrtrichtungen 100 Simmelsdorf Autobahn 9, Abschnitt 500, km 1,1, Richtung München 100 Simmelsdorf Haunachstraße, Höhe Kindergarten 50 Spardorf Buckenhofer Straße 30 Stein Bundesstraße 14 zwischen Stein und Großweismannsdorf 100 Thalmässing Staatsstraße 2227, Thalmässing Richtung Greding, Abschnitt 280, km 2,5 100 Theilenhofen Bundesstraße 13, zwischen Stopfenheim und Theilenhofen 100 Treuchtlingen Staatsstraße 2230, Abschnitt 180, Wettelsheim / Markt Berolzheim 100 Treuchtlingen Bundesstraße 2, Abschnitt 2260, Dietfurt 50 Treuchtlingen Hahnenkammstraße Grundschule 30 Treuchtlingen Bürgermeister-Döbler-Allee, Schule 30 Uffenheim Ulsenheimer Straße 50 Uffenheim Ansbacher Straße 50 Uffenheim Würzburger Straße 50 Uffenheim Bundesstraße 13, Abschnitt 480, km 3.8 100 Unterschwaningen Hauptstraße; Ortseingang aus Ri Wassertrüdingen 50 Uttenreuth Staatsstraße 2240, Höhe PI ER-Land 50 Veitsbronn Kreisstraße FÜ 7/Ortsverbindungsstraße Retzelfembach 80/60 Vorra Ortsteil Artelshofen, St 2162, Abschnitt 140, km 8,0, Abzweigung Großmeinfeld 70 Wachenroth Staatsstraße 2763, Abschnitt 820, km 0,6 100 Wassertrüdingen Lentersheimer Straße auf Höhe Schule 30 Weidenbach Bundesstraße 13, Abschnitt 1000, km 0,300, Parkplatz in Fahrtrichtung Ansbach,auf Höhe Triesdorf 100 Weisendorf Reuther Weg 30 Weisendorf Staatsstraße 2259, Abschnitt 340, Höhe Reinersdorf 70 Weisendorf In der Reuth 30 Weißenburg Bundesstraße 13 zwischen Rothenstein und Weißenburg 100 Wendelstein Kreisstraße RH 17, Abschnitt 100, km 2,5, Fahrtrichtung Pyrbaum 100 Wendelstein Alte Salzstraße Z 30 Wettringen Staatsstraße 2419, Abschnitt 640, km 0,666 100 Wilburgstetten Weiltinger Straße auf Höhe Schule 30 Wilburgstetten Bundesstraße 25; Abschnitt 300; km 1,4 - 1,6 80 Wilhermsdorf Staatsstraße 2252, auf Höhe von Wilhermsdorf 70 Wilhermsdorf Staatsstraße. 2252, zwischen Wilhermsdorf und Lohe 70 Winkelhaid Penzenhofener Hauptstraße 50 Winkelhaid Kreisstraße 13, Abschnitt 120, km 3,0 100 Winkelhaid Staatsstraße 2239, Abschnitt 440, beide Fahrtrichtungen 80 Wittelshofen Staatsstraße 2218; Abschnitt 170; km 5,5 - 6,0 100 Wittelshofen Staatsstraße 2218; auf Höhe Abzweigung St 2385 100 Zirndorf Banderbacher Str. (Ortsteil Banderbach; Schulweg) 50 Zirndorf Rothenburger Straße (Schulweg), Staatsstraße 2245 50 Zirndorf Rothenburger Straße 70 Zirndorf Ortsteil Wintersdorf, Frankenstraße (Schule) 30

Alzenau-Hörstein Staatsstraße 2443, Höhe AS A 45 Karlstein 70 Alzenau-Michelbach Staatsstaße 2305, Höhe OT Birkenberg 70 Amorbach Debonstraße, Höhe Schule, St 2311 (Schule, Fußgängerampel) 30 von 7-16 Uhr Arnstein Bundesstraße 26a, zwischen Arnstein und Autobahndreieck Werneck 100 Arnstein Julius-Echter-Straße 50 Arnstein Bundesstraße 26, Ortseingang Halsheim 100 Arnstein Bundesstraße 26a, zwischen Bundesautobahn und Arnstein 100 Aschaffenburg Bessenbacher Weg, Höhe TVA-Platz 30 Aschaffenburg Würzburger Straße 50 Aschaffenburg Bessenbacher Weg 30 Aschaffenburg Würzburger Straße 50 Bad Bocklet Staatsstraße 2430, zwischen Aschach und Zahlbach 70 Bad Kissingen Iringstraße 50 Bad Kissingen Maxstraße 30 Bad Kissingen Ostring 60 Bad Kissingen Staatsstraße 2291, Abzweigung Albertshausen 100 Bad Königshofen Bundesstraße 279 100 Bad Neustadt Besengaustraße 50 Bad Neustadt/S Jahnstraße 50 Bessenbach Kreisstraße AB 4, Höhe Schloß Weiler 60 Bessenbach Kreisstraße AB 4, Höhe Weiler 60 Biebelried Bundesstraße 8, Höhe Biebelried 80 Biebelried Bundesstraße 8, Höhe BAB-Unterführung 80 Bischbrunn Staatsstraße 2312, Höhe Straßlücke 60 Bischbrunn Staatsstraße 2312, Höhe Thorhaus Aurora 100 Bischbrunn Staatsstraße 2312, Höhe Torhaus Aurora 100 Bischofsheim a.d. Rhön Staatsstraße 2289, auf Höhe BW-Truppenlager 100 Bischofsheim a.d. Rhön Bundesstraße 279, zwischen Bischofsheim und Schönau 100 Burgsinn Staatstraße 2303, Bereich Berta-Kurve 70 Bütthard Bundesstraße 19, Abzw. Stalldorf 100 Dettelbach Bamberger Straße Schrittgeschw. Dittelbrunn Hauptstraße 50 Ebern Bundesstraße 279, Einm. Fischbach 100 Eibelstadt Bundesstraße 13, Höhe Eibelstadt 100 Eichenbühl Miltenberger Straße 30 Elfershausen Bundesstraße 287, Höhe Kreuzkapelle Machtilshausen 80 Elsenfeld Staatsstraße 2308, zwischen Elsenfeld und Rück 70 Elsenfeld Robert-Hofmann-Straße, Höhe Kindergarten (Kindergarten, Wohngebiet) 30 Eltmann Dr.-Georg-Schäfer-Straße 50 Eltmann Staatsstraße 2277, Limbach 100 Erlenbach Stastsstraße 2309, zwischen Erlenbach und Elsenfeld 70 Erlenbach Mechenharder Straße, MIL 27, BHS Bergschwimmbad (BHS, Einmündende Straße, Schwimmbad) 50 Estenfeld Bundesstraße 19, Höhe BAB 80 Euerdorf Bundesstraße 287, Höhe Saalebrücke, zw. Euerdorf-Nord und Kreisverkehr 60 Fladungen Fladulngen, Hochrhönstr. 50 Geldersheim Schweinfurter Straße 50 Gem. Sommerkahl Kreisstraße AB 19, Vormwald Richtung Engländerhochstraße 50 Gemünden Bundesstraße 26, nach Parkplatz Langenprozelten 100 Gemünden Kreisstraße MSP 11 bei Harrbach 50 Gemünden Schönauer Straße 50 Gemünden Wernfelder Straße 50 Gemünden Kreisstraße MSP 11, Höhe Harrbach 50 Gerolzhofen Staatsstraße 2272, zwischen Alitzheim und Gerolzhofen 50 Giebelstadt Bundesstraße 19, Höhe An der Point 80 Giebelstadt Bundesstraße 19, Höhe Klingholz 80 Giebelstadt Kreisstraße WÜ 13, zwischen Ingolstadt und Eßfeld 60 Gochsheim Frankenstraße 50 Gochsheim ST 2277, Weyerer Straße Weyer, ST 2277, Ortsdurchfahrt 50 50 Großheubach Staatsstraße 2309, zwischen Röllfeld u. Großheubach 100 Großwallstadt Bundesstraße 469, Höhe Großwallstadt 120 Hafenpreppach Bundesstraße 303, zwischen Großsaarhof und Hafenpreppach 100 Hammelburg Bundesstraße 287, Höhe Saalebrücke, zw. Hammelburg und Fuchsstadt 80 Hammelburg Kissinger Straße, Höhe Norma 30 Hammelburg Bundesstraße 287, Einm. A 7 80 Haßfurt Am Ziegelbrunn 30 Haßfurt Dr.-Ambundi-Straße 30 Haßfurt Großer Anger 30 Haßfurt Augsfelder Straße 50 Haßfurt Bundesstraße 26, Wülflingen 100 Helmstadt Würzburger Straße 50 Hettstadt Staatsstrae 2298, Höhe Roßbrunn 70 Höchberg Aschaffenburger Straße 50 Höchberg Aschaffenburger Straße 50 Hofheim Eichelsdorfer Straße 100 Hörblach Staatsstraße 2271, Höhe Hörblach 80 Kahl Staatsstrße 2305, Höhe Emmerichshofen 100 Kahl Staatsstraße 3308, Ortsdurchfahrt, Höhe FFW 50 Kahl Freigerichter Straße, Höhe Paul-Gerhard-Schule 30 Kahl Hanauer Landstraße, Höhe Feuerwehr 50 Karlstadt Staatsstraße 2435, zwischen Steinbach und Wiesenfeld 100 Karlstadt Bundesstraße 27, zwischen Karlstadt und Himmelstadt 100 Karlstadt Würzburger Straße 50 Karlstadt Bundesstraße 26, Höhe Klettergarten 100 Karlstadt Bundesstraße 26, Höhe Eußenheimer Straße 60 Karlstadt Staatsstraße 2438, Richtung Mühlbach 50 Karsbach Staatsstraße 2303, auf Höhe Schönauer Weg 100 Kitzingen Mainbernheimer Straße 50 Kitzingen Staatsstraße 2270, Richtung Dettelbach 50 Kitzingen Bundesstraße 8, Abzweig Buchbrunn 80 Kitzingen Bundesstraße 8, Höhe GWF 80 Kleinwallstadt Staatsstraße 2309, zwischen Kleinwallstadt und Sulzbach 70 Kleinwallstadt Hofstetter Straße, MIL 26, Höhe Kindergarten (Kindergarten) 50 Knetzgau Staatsstraße 2276, Knetzgauer Wald 100 Knetzgau Zell a. Ebersberg 100 Kolitzheim Staatsstraße 2271, Höhe Unterspiesheim 100 Königsberg Alleestraße 50 Königsberg Staatsstraße 2281, Höhe Unfinden 50 Staatsstraße 2315, zw. BAB u. Kreuzwertheim Staatsstraße 100 Bundesstraße 19, Höhe BAB A7 Bundesstraße 80 Staatsstraße 2435, Wiesenfelder Berg Staatsstraße 80 Bundesstraße 26, Höhe Staustufe Bundesstraße 100 Bundesstraße 26, zwischen Rechtenbach und Lohr Bundesstraße 100 Staatstraße 2315, Wiesenfelder Berg Staatsstraße 80 Jahnstraße sonstige Straße 30 Bundesstraße 286, Höhe Lülsfeld Bundesstraße 80 Bundesstraße 8 Bundesstraße 60 Bundesstraße 8, Höhe Eichenfürst Bundesstraße 70 Bundesstraße 8, Höhe AS Marktheidenfeld Bundesstraße 70 Bundesstraße 8, Zufahrt Alte Mainbrücke Bundesstraße 60 Bundesstraße 285, Autobahnzubringer Bundesstraße 100 Staatsstraße 2292, Höhe Hainhof Staatsstraße 60 Staatsstraße 2445, Höhe Einfahrt Hainbergareal Staatsstraße 100 Bundesstraße 469, zw. AS Breitendiel-Nord u. Breitendiel-Süd Bundesstraße 70 Nikolaus-Fasel-Straße, Höhe Schulzentrum sonstige Straße 30 Staatstraße 2305, Höhe Feuerwehrhaus Staatsstraße 70 Bundesstraße B 426, Bahnhofstraße Bundesstrasse 50 Hauptstraße, Hs. Nr. 92 bis 106 (Geschäfte, Fußgängerüberquerung) Gemeindestraße 30 Bundesstraße 26, Bischborner Hof Bundesstraße 60 Bundesstraße 26, Höhe Bischborner Hof Bundesstraße 60 Staatsstraße 2313, zwischen Niedernberg und Großosheim Staatsstraße 50 Hainleinstraße sonstige Straße 50 Bundesstraße 19, Einmündung Oberwerrn Bundesstraße 70 Bundesstraße 303, Höhe Niederwerrn Bundesstraße 70 Rhönstraße Kreisstraße 50 Bundesstraße 285,zwischen Nordheim v.d.Rhön und Heufurt Bundesstraße 100 Mömlingtalring, Hs. Nr. 138 bis 142 ( BHS, Wohngebiet, Schulweg) Gemeindestraße 30 Oberer Neuer Weg Ortsstraße 30 Staatsstraße 2445, Umgehungsstraße Oberstreu Staatsstraße 60 Staatsstraße 2291, Kreuzung Oberthulba-Wittershausen Staatsstraße 60 Staatsstraße 2291, zwischen Oberthulba und Albertshausen Staatsstraße 100 Ochsenfurt Fabrikstraße 30 Ochsenfurt Bundesstraße 13, Uffenheimer Straße 50 Ochsenfurt Würzburger Straße 50 Ochsenfurt Südtangente 50 Oerlenbach Staatsstraße 2445, Kreuzung KG 43 60 Oerlenbach Kreisstraße KG 43, bei Eltingshausen 60 Poppenhausen Hauptstraße 50 Poppenhausen Bundesstraße 286, Höhe Maibach 100 Poppenhausen OT Kronungen St.-Sebastian-Straße 50 Prosselsheim Staatsstraße 2260, Höhe Bahnhof Seligenstadt 100 Randersacker Bundesstraße 13, zwischen Würzburg und Randersacker, Höhe Teufelskeller 70 Rechtenbach Bundesstraße 26, zwischen Rechtenbach und Laufach 100 Rentweinsdorf Bundesstraße 279, Höhe Sendelbach 70 Rentweinsdorf Bundesstraße 279, Bushaltestelle Sendelbach 70 Riedbach Bundesstraße 303, Höhe Humprechtshausen 100 Rieneck Staatsstraße 2303, Höhe Dürnhof 60 Rottendorf Bundesstraße 8, 100 Röttingen Staatsstraße 2268, zwischen Röttingen und Bieberehren 100 Rüdenhausen Bundesstraße 286, 50 Saal a.d.Saale Bundesstraße 279 100 Schallfeld Bundesstraße 286 80 Schöllkrippen Kreisstraße AB 12, Höhe Einmündung AB 18 70 Schonungen ST 2266, Hofheimer Straße B 26, Hauptstraße 50 50 Schweinfurt Kurt-Schumacher-Straße 30 Schweinfurt Niederwerrner Straße 50 Schweinfurt Harald-Hamberg-Straße 30 Schweinfurt Deutschhöfer Straße, Hohe Waldspielplatz 50 Schweinfurt Hauptbahnhofstraße 50 Sennfeld Konrad-Wagner-Straße 30 Stadtlauringen Staatsstraße 2280 100 Stockstadt Bundesstraße 469, Höhe Abzweig B 26 80 Stockstadt am Main Bundesstraße 469, zwischen Stockstadt und Großostheim 80 Sulzbach Staatstraße 2309, Höhe Sulzbach 70 Theres Bundesstraße 26, Höhe Untertheres 100 Thüngersheim Bundesstraße 27, zwischen Thüngersheim und Retzbach 70 Thüngersheim Bundesstraße 27, zwischen Thüngersheim und Retzbach 70 Triefenstein - Lengfurt Staatsstraße 2299, Höhe Parkplatz Mainlände 70 Üchtelhausen Schulstraße 30 Unterpleichfeld Bundesstraße 19, zwischen Estenfeld und Unterpleichfeld 100 Unterpleichfeld Hauptstraße 50 Unterpleichfeld Bundesstraße 19, zwischen Estenfeld und Unterpleichfeld 100 Urspringen Staatsstraße 2438, Rodener Straße 50 Waigolshausen Schulstraße 50 Waldbrunn Bundesstraße 468, 70 Waldbüttelbrunn August-Bebel-Straße / an der Weed / Frankfurter Straße 30 Waldbüttelbrunn Bundesstraße 8, 80 Werneck Meininger Straße 30 Werneck Bühlweg 30 Werneck SW 15, Schönbornstraße 50 Wiesentheid Eisenbergringstraße / Rüdenhausener Straße 30 / 50 Wildflecken Staatsstraße 2289, Einmündung Bischofsheimer Straße 100 Wörth Landstraße, Höhe Schule (Schule, BHS, Fußgängerampel) 30 Würzburg Bundesstraße 27, Höhe Abfahrt Neuer Hafen 100 Würzburg Bundesstraße 8, Höhe Müllheizkraftwerk, 100 Würzburg Bundesstraße 19, Höhe Lengfeld, Richtung Schweinfurt 80 Würzburg Bundesstraße 27, Höhe Caravan-Grebner 100 Würzburg Bundesstraße 19, Stadtring-Süd 50 Würzburg Bundesstraße 27, Stadtring-Nord 50 Würzburg Bundesstraße 19, Höhe Lengfeld 100 Würzburg Staatstraße 511 ,zwischen Würzburg und Reichenberg 50 Würzburg Stadtring-Nord/Ständerbühlstraße 50 Würzburg Aumühlweg 60 Würzburg Kantstraße 50 Würzburg Y-Spange (Stauffenbergstr.) 50 Würzburg Konrad-Adenauer-Brücke 60 Würzburg Schiestlstraße 50 Heuchelhofstraße, stadtauswärts sonstige Straße 50 Heuchelhofstraße, stadtauswärts sonstige Straße 50 Bundesstraße 26 Bundesstraße 100 Bamberger Straße Bundesstraße 50 Entlastungsstraße sonstige Straße 70 Staatsstraße 2298, zwischen Zell a. Main und Hettstadt Staatsstraße 60 Margetshöchheimer Straße sonstige Straße 30 Staatsstraße 2300 Staatsstraße 100



Blitzmarathon 2016: Deshalb wird auch in diesem Jahr geblitzt

Oberfranken:Mittelfranken:Unterfranken:Die Aktion gegen Raser wird in Bayern vom Donnerstag um 6 Uhr bis Freitag um 6 Uhr stattfinden, also insgesamt 24 Stunden. Ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums erklärte auf Nachfrage, dass im Anschluss an die 24-stündige Aktion weitere Schwerpunktkontrollen stattfinden werden. Wie genau diese aussehen werden, werde im Lauf der nächsten Woche bekanntgegeben. Insgesamt wird an rund 1600 Stellen in ganz Bayern kontrolliert. Über 1800 Polizisten sind dabei im Einsatz.Die Messstellen in Bayern werden momentan von den zuständigen Polizeiinspektionen und Präsidien gesammelt und an das Innenministerium weitergegeben. Laut Aussage des Innenministeriums dürften sich die Stellen stark jenen vom vergangenen Jahr ähneln, da sich die Blitzerstandorte an Unfallschwerpunkten orientieren.Überhöhte Geschwindigkeit ist immer noch eine der häufigsten Ursachen für Unfälle mit Verletzten oder gar Toten. In Oberfranken sind im Jahr 2015 mehr Menschen dabei ums Leben gekommen als noch 2014. Insgesamt gab es im Gebiet der Polizei Oberfranken im vergangenen Jahr 1911 Kollisionen aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit. In Mittelfranken hat sich die Zahl der Unfälle mit Verletzten aufgrund zu hoher Geschwindigkeit im vergangenen Jahr erhöht, von 1403 im Jahr 2014 auf 1501 im Jahr 2015.Daher gibt es neben der Blitzmarathon immer wieder andere Schwerpunktaktionen als präventive Maßnahmen gegen das Rasen, zum Beispiel die "Blitzer der Woche" in Oberfranken.Im vergangenen Jahr hatte es kurzzeitig so ausgesehen, als würde der Blitzmarathon 2016 ausfallen. Auf der Innenministerkonferenz hatte man beschlossen, wegen der vielen Überstunden in der Flüchtlingskrise voraussichtlich keinen Blitzmarathon zu veranstalten. Bayern hatte sich jedoch bald schon dazu entschieden, auf jeden Fall wieder eine Schwerpunktaktion abzuhalten.