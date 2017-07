Arbeitslose in Bayern: Niedrigster Stand seit 20 Jahren

von DPA

Im Juni waren im Freistaat etwa 216 500 Männer und Frauen ohne Job, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mitteilte. Das waren etwa 4500 Erwerbslose weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Zahl der Jobsucher um etwa 17 400.



Die Arbeitslosenquote blieb im Vergleich zum Mai konstant bei 3,0 Prozent - auch das ist ein Tiefststand seit Berechnung der Quoten. Im Vorjahr lag sie noch bei 3,2 Prozent. "Auch die anderen Indikatoren am Arbeitsmarkt entwickeln sich weiterhin positiv", sagte der Chef der Regionaldirektion, Ralf Holtzwart. Die Zahl der Beschäftigten mit regulärem Job bleibe mit rund 5,43 Millionen auf Rekordkurs.



Eine Herausforderung sei nach wie vor der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit, sagte Holtzwart. Die Zahl der Menschen, die bereits länger als ein Jahr ohne Arbeit sind, gehe zwar kontinuierlich zurück. Derzeit seien aber immer noch knapp 26 Prozent aller Jobsucher langzeitarbeitslos.



Und Ungelernte sind fünfmal häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen als Menschen mit Ausbildung oder Studium. Sie stellen knapp 39 Prozent aller Arbeitslosen. "Je besser jemand qualifiziert ist, desto höher sind seine Chancen auf eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt", sagte Holtzwart.



Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) kritisierte zudem, dass auch ältere Menschen nur teilweise von der guten Lage auf dem Jobmarkt profitieren. In Bayern sei der Anteil Arbeitsloser ab 55 Jahren an allen Erwerbslosen mit 22,9 Prozent höher als in allen anderen westdeutschen Bundesländern. Der bayerische DGB-Chef Matthias Jena forderte daher mehr Unterstützung für diese Gruppe: "Weiterbildungsangebote spielen dabei eine zentrale Rolle, damit der Wiedereinstieg in Arbeit nachhaltig gelingen kann."



Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, forderte angesichts des drohenden Fachkräftemangels mehr Initiativen - etwa zur Verringerung der Studienabbrecherquote. Bei Bachelor-Studenten habe diese zuletzt bei 29 Prozent gelegen. "Ein weiterer Ansatzpunkt ist die stärkere Förderung der überregionalen Mobilität von Arbeits- und Ausbildungsplatzsuchenden", sagte Brossardt.



Die Nachfrage nach Arbeitskräften im Freistaat bleibt derweil auf hohem Niveau: Zuletzt waren mehr als 118 000 offene Stellen gemeldet - ein Höchstwert seit Dezember 1999. Vor allem in der Metall-, Elektro- und Stahlindustrie werden viele neue Mitarbeiter gesucht. "Wir befinden uns in einer Phase des soliden, realen Wachstums. Alles deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften weiter steigt", sagte Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU).