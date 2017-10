Selbstfahrender Bus der Deutschen Bahn fährt ab heute in Bayern

Platz für 12 Passagiere



Die Deutsche Bahn (DB) setzt erstmals einen autonom fahrenden Bus im öffentlichen Personennahverkehr ein. Am Mittwoch um 11 Uhr findet im niederbayerischen Bad Birnbach die Premierenfahrt statt. Damit soll nach DB-Angaben das Zeitalter des autonomen Fahrens in Deutschland eingeläutet werden.Das Pilotprojekt war im Frühjahr vorgestellt worden. Der elektrisch betriebene Bus soll in dem Kurort zwischen dem Bahnhof, dem Ortszentrum und der Therme pendeln. Das von einer französischen Firma entwickelte Elektrofahrzeug bietet Platz für zwölf Passagiere - sechs Steh- und sechs Sitzplätze - und ist 20 Stundenkilometer schnell unterwegs.Nach der ersten Fahrt mit DB-Vorstandsvorsitzendem Richard Lutz und Landrat Michael Fahmüller (CSU) startet der reguläre Pendelbetrieb.