Feuerwehrmänner und Polizeibeamte stehen am 04.12.2017 vor einem Haus in Flörsheim-Wicker (Hessen), das durch einen umgeknickten Baukran schwer beschädigt worden ist. Nach Polizeiangaben ist der Baukran beim Anheben eines Gegenstandes in der Mitte zerbrochen.Foto: Arne Dedert/dpa