Baden-Württemberg: Rind setzt sich auf Motorhaube und hinterlässt Fladen

Ein Zebu-Rind hat sich beim Zusammenstoß mit einem Auto in Baden-Württemberg kurzerhand auf die Motorhaube gesetzt und einen stinkenden Gruß hinterlassen.



Wie die Polizei mitteilte, war das Tier am frühen Freitagmorgen von einer Weide ausgerissen und einem 20-Jährigen bei Hardthausen im Kreis Heilbronn vors Auto gelaufen. Er konnte trotz Vollbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern.



Daraufhin setzte sich das Tier erst auf die Motorhaube, hinterließ einen Fladen - und lief anschließend zurück zu seinen Artgenossen auf die Weide. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Zaun beschädigt.



An dem Auto entstand ein Schaden von 2000 Euro. Das Rind blieb dem Sprecher zufolge weitgehend unbeschadet.