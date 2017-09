Babyleiche in Schlosspark: Mutter aufgespürt und vernommen

von DPA

Vier Tage nach dem Fund einer Babyleiche in einem Schlosspark im Münsterland hat die Polizei die Mutter gefunden. Mehrere Zeugenhinweise hätten die Polizei auf die richtige Spur gebracht, wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte.



Die Frau habe ausgesagt, ungewollt schwanger geworden zu sein und ihrem Umfeld die Schwangerschaft verheimlicht zu haben. Im Juli habe sie den Jungen dann unerwartet tot zur Welt gebracht.



Die Staatsanwaltschaft will die Aussage nun überprüfen. Passanten hatten am Samstagnachmittag bei einem Spaziergang im Park von Schloss Buldern bei Dülmen die Babyleiche in einem Müllsack entdeckt.