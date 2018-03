Baby mit Down-Syndrom braucht Adoptiveltern - Suche per Facebook

Binnen 72 Stunden sei sein Hilferuf mehr als 5000 Mal geteilt worden, schrieb Raphael Brinkert am Dienstag in dem sozialen Netzwerk. "Über das Wochenende haben sich über 30 interessierte Eltern oder Noch-Nicht-Eltern bei der Adoptionsvermittlungsstelle in Hamburg gemeldet, die den kleinen Jungen mit Down-Syndrom adoptieren möchten." Der Facebook-Eintrag, mit dem er dringend Eltern für das Neugeborene suchte, ist inzwischen nicht mehr öffentlich. Brinkert ist nach eigenen Angaben selbst Vater eines Jungen mit Down-Syndrom und verweist in den sozialen Netzwerken auf sein Familienglück.