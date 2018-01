B30: Porschefahrer will Unfallstelle absichern und wird von Auto tödlich verletzt

Tödlicher Unfall in Baden-Württemberg: Am Freitag, gegen 22.35 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 30, auf Höhe von Biberach, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mann ums Leben kam.



Wie die schwäbische Polizei berichtet, fuhr der 55-jähriger Porschefahrer auf der autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße in Richtung Friedrichshafen.



Aufgrund der winterlichen Fahrbahnverhältnisse kam der Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst in die Böschung. Anschließend kam das Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der Fahrer setzte einen Notruf ab und verließ seinen Wagen um die Unfallstelle abzusichern.





Als er am Heck des Autos ankam, näherte sich laut Polizei eine 22-jährige Opelfahrerin der Unfallstelle. Aufgrund von Unachtsamkeit bemerkte sie das Hindernis auf der Fahrbahn zu spät und versuchte nach rechts auszuweichen. Dies gelang nicht und sie fuhr auf den stehenden Wagen auf.



Dabei wurde der ausgestiegene Mann zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und erlitt schwerste Verletzungen. Trotz sofortiger Hilfe erlag der Fahrer auf der Fahrt in die Klinik seinen Verletzungen. Der Sachschaden wird auf ca. 50 000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße musste zur Unfallaufnahme etwa 4 Stunden lang gesperrt werden.