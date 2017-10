Autofahrer knallt mit fünf Promille gegen Baum: Wagen überschlägt sich mehrfach

Ohne Führerschein und mit einem Atemalkoholwert von rund fünf Promille hat ein Mann in Thüringen einen Unfall gebaut.Der 37-Jährige war am Montagabend in Pößneck gegen einen Baum gefahren und hatte sich mit seinem Auto zweimal überschlagen, wie die Polizei mitteilte. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Der Mann konnte sich selbst aus dem Auto befreien.Nach Angaben der Polizei trank er danach auf den Schreck einen Schluck Schnaps. Bei einer Alkoholkontrolle wurden bei dem Mann anschließend mehr als fünf Promille festgestellt. Seinen Führschein hatte er bereits vor drei Wochen wegen einer Fahrt unter Alkoholeinfluss verloren.