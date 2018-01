Autofahrer durchbricht Lüftungsgitter in Parkhaus, stürzt Etage tiefer und stirbt

Zu einem schlimmen Vorfall kam es am Montag



Mann an Verletzungen gestorben



, den 15. Januar 2018, um kurz nach 23 Uhr in einem Parkhaus in Wiesbaden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 60-jähriger Wiesbadener mit seinem Cabriolet das Parkhaus des Lilien-Carres in Richtung Klingholzstraße verlassen.Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Fahrzeugführer im Bereich der 90°-Linkskurve im Parkhaus geradeaus und durchbrach mit seinem Fahrzeug die 130 cm hohen Lüftungsgitter in der Wand. Der Mann stürzte daraufhin mit seinem Auto dahinter eine Etage nach unten und kam vor einer Wand auf dort gelagerten Baumaterialien zum Stehen.Das Dach des Fahrzeugs wurde beim Durchbrechen der Lüftungsgitter laut Polizei nach hinten geschoben und der Fahrzeugführer in seinem Fahrzeug eingeklemmt, so dass er von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden musste.Nach den ersten notärztlichen Maßnahmen vor Ort wurde der Unfallfahrer schwerstverletzt in eine Wiesbadener Klinik verbracht. Dort verstarb der Fahrzeugführer in der Nacht in Folge seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen.Die ersten Maßnahmen der eingesetzten Rettungskräfte und der Polizei wurden erheblich durch die unfallbedingt ausgelöste Sprinkleranlage und die austretenden Wassermengen erschwert.