Auto landet kopfüber in Weiher: zwei Tote nach tragischem Unfall

Zwei Männer sind mit ihrem Auto in einem Dorfteich gelandet und ums Leben gekommen. Ein 30 Jahre alter Autofahrer verlor am Freitagabend in Mistorf bei Rostock die Kontrolle über den Wagen, wie die Polizei am Wochenende mitteilte.Das Auto kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete kopfüber im Teich. Der 30-Jährige und der 29 Jahre alte Beifahrer schafften es nicht, sich aus dem Auto befreien. Feuerwehrleute versuchten die Männer zu retten, ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod der beiden feststellen.Eine Obduktion und ein Dekra-Gutachten sollen die Ursachen klären. "Der Fall gibt uns immer noch Rätsel auf", sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Rostock. Es war bereits der zweite Unfall in diesem Jahr, bei dem ein Auto in dem etwa fußballfeldgroßen Teich landete. Anfang des Jahres hatten sich zwei Insassen eines anderen Autos, das in das Angelgewässer gefahren war, gerade noch retten können, wie Anwohner berichteten.Nach den bisherigen Ermittlungen war der 30-jährige Fahrer am Freitagabend vermutlich zu schnell unterwegs. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Blutproben von den Verunglückten seien bereits genommen worden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es sei aber nicht klar, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren. Wann eine rechtsmedizinische Untersuchung erfolgt, konnten die Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft noch nicht sagen.