Außergewöhnliches Wichtelgeschenk: Schüler von Polizei mit Maschinengewehr-Attrappe erwischt

Einen Berufsschüler samt Maschinengewehr-Attrappe haben Polizisten in Augsburg gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten nach Angaben vom Sonntag fest, dass es sich bei der Waffe um eine täuschend echt aussehende Plastiknachbildung des amerikanischen M4-Sturmgewehrs handelte.



Dieses sei als Wichtelgeschenk für einen Mitschüler gedacht, erklärte der 20-Jährige. Doch daraus wurde nichts: Die Polizisten kassierten die Attrappe am Freitag, zeigten den Mann obendrein wegen Verstoßes nach dem Waffengesetz an und kommentierten: "Ein denkbar schlechtes Wichtelgeschenk".