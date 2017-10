Wieder Kampfflugzeug in Spanien abgestürzt

Der 26 Jahre alte Pilot wurde beim Aufprall tödlich verletzt. Am Unglücksort stieg eine Rauchsäule auf.

Erst am Donnerstag vergangener Woche war ein Eurofighter der spanischen Luftwaffe bei einem Schauflug zum Nationalfeiertag abgestürzt. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Luftwaffenstützpunkts Los Llanos bei Albacete, rund 250 Kilometer südöstlich von Madrid. Der Pilot kam ums Leben. Er hatte mit seiner Maschine zuvor an einer Flugschau teilgenommen, die in Madrid von Tausenden verfolgt wurde, unter ihnen König Felipe.