Washington vor 53 Minuten

Verhaltene Reaktionen auf Annäherung im Nordkorea-Konflikt

Nordkorea macht einen Vorstoß zu Gesprächen, nun liegt der Ball bei Donald Trump. Der US-Präsident äußert sich verhalten optimistisch - andere in seiner Regierung machen aus ihrer Skepsis keinen Hehl. Und die USA wollen an den Militärmanövern in der Region festhalten.