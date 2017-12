Ankara vor 54 Minuten

Erdogan droht mit Abbruch der Beziehungen zu Israel

Der Schritt wäre ein diplomatischer Eklat ersten Ranges: Der US-Präsident will offenbar bald Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkennen. Die Türkei kündigt schon an, «die gesamte islamische Welt in Bewegung zu setzen». Lenkt Trump noch in letzter Sekunde ein?