Seoul vor 2 Stunden

Südkoreas Präsident will Gesandten nach Nordkorea schicken

Südkoreas Präsident Moon Jae In will auch nach dem Ende der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang mit Nordkorea im Gespräch bleiben. Dazu braucht er die Unterstützung des Verbündeten USA. Bei einem Telefonat mit Präsident Trump kündigt Moon neue Pläne an.