Präsident des Libanons: Hariri in Saudi-Arabien festgehalten

«Premier Hariris Nicht-Rückkehr in die Heimat zwölf Tage (nach seinem Rücktritt) ist durch nichts zu rechtfertigen, deshalb betrachten wir ihn als festgehalten und in Gewahrsam», schrieb Aoun. Der Libanon werde sein Bestes tun, damit Hariri wieder freikomme. Beweise für seine Behauptung lieferte er nicht.

Hariri hatte am Samstag vor zwei Wochen völlig überraschend von Saudi-Arabien aus seinen Rücktritt verkündet und die Golfregion seitdem nicht mehr verlassen.

Seitdem hatten sich Gerüchte gemehrt, nach denen er von Riad zu dem Schritt gezwungen wurde und in Saudi-Arabien festgehalten werde. Am Dienstag hatte Hariri auf Twitter hingegen verkündet, er werde «in den nächsten zwei Tagen» nach Beirut zurückkehren.

Hariri ist Sunnit und eng mit Saudi-Arabien verbandelt. Riad wiederum will den Einfluss des Irans in der Region zurückdrängen, das auch im Libanon die mächtige Schiitenmiliz Hisbollah unterstützt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dringt darauf, dass Saad Hariri seinen angekündigten Rücktritt in seinem Heimatland bestätigen kann. Frankreich unterstütze die Unabhängigkeit und die Autonomie des Nahostlandes, erklärte der französische Regierungssprecher Christophe Castaner nach der Regierungssitzung in Paris.

Außenminister Jean-Yves Le Drian machte sich am Mittwoch auf den Weg zu einem zweitägigen Besuch in Saudi-Arabien, wo nach Angaben aus französischen Diplomatenkreisen auch ein Treffen mit Hariri vorgesehen ist. Zudem wird Le Drian Kronprinz Mohammed bin Salman. Macron hatte Prinz Mohammed bereits in der vergangenen Woche gesehen. Frankreich hat als frühere Mandatsmacht besonders enge Beziehungen zum Libanon.