Frankreich verstärkt Kampf gegen Gewalt an Frauen

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will mit einer verschärften Gesetzgebung und Budget-Erhöhungen Frauen besser vor sexueller Belästigung und Gewalt schützen.

Frankreich dürfe nicht eines der Länder sein, in dem Frauen Angst haben, sagte Macon am Samstag in Paris. In seiner im französischen Fernsehsender BFMTV übertragenen Rede anlässlich des «Internationalen Tags zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen» legte er einen umfassenden Aktionsplan vor.

Dazu gehört neben mehr Geld unter anderem eine gesetzliche Verankerung der Sexualmündigkeit mit 15 Jahren. Die Gesellschaft habe eine Dominanz der Männer geschaffen, der ein Ende gesetzt werden müsse, erklärte Macron. Um dieses Ziel zu erreichen, soll der Haushalt des Staatssekretariats für Gleichstellung 2018 sein höchstes Niveau erreichen.

Das Budget habe jetzt schon eine Steigerung von 13 Prozent erhalten, sagte der Präsident. Zudem will Macron den interministeriellen Haushalt erhöhen, denn der Kampf für mehr Gleichheit sei übergreifend. Ab 2018 soll sich dieser auf mehr als 420 Millionen Euro belaufen.

Zu den Maßnahmen gehört auch eine Vereinfachung des Systems der Anzeige-Erstattung. Über eine Online-Plattform sollen sich die Opfer unmittelbar an die Polizei wenden können, um entsprechende Schritte einzuleiten. Der Zugang zu pornografischen Inhalten soll besser kontrolliert werden. Zudem sollen in Krankenhäusern besondere Anlaufstellen für Gewaltopfer geschaffen werden. Schließlich will Macron mit hohen Geldbußen gegen Belästigungen auf der Straße vorgehen. «Ihr seid nicht allein, die Regierung ist mit euch», beendete er seine rund einstündige Rede.

In Frankreich hatten die Vorwürfe der sexuellen Belästigung und der Vergewaltigung gegen den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein und andere Prominente ein besonders großes Echo ausgelöst. 53 Prozent der Französinnen waren laut einer Umfrage des Instituts Odoxa schon einmal von sexueller Belästigung betroffen. Im Jahr 2016 starb in Frankreich an jedem dritten Tag eine Frau an den Folgen häuslicher Gewalt.