Tunis vor 33 Minuten

Erneut Hunderte Festnahmen bei Protesten in Tunesien

Auch in der dritten Nacht in Folge gab es wieder gewaltsame Proteste in Tunesien. Plünderer sollen nach Regierungsangaben die sozialen Proteste gegen das neue Finanzgesetz und steigende Preise ausgenutzt haben. Hunderte wurden festgenommen.