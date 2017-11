Außenministerminister beraten über Rohingya-Krise

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel wird sich am Rande der Konferenz mit Regierungschefin Aung San Suu Kyi treffen. Am Sonntag hatte er ein Flüchtlingslager im Nachbarland Bangladesch besucht, in das 830 000 Rohingya vor Gewalt und Verfolgung in Myanmar geflohen sind.

An dem Asien-Europa-Treffen (Asem) nehmen Vertreter aus 51 Ländern sowie die internationalen Organisationen Asean und die Europäische Union teil. Weitere Themen der zweitägigen Konferenz sind Klimaschutz, Handel und Sicherheit. Alle zwei Jahre finden auch Asem-Gipfel auf Ebene der Staats- und Regierungschefs statt. Die Gruppe repräsentiert 60 Prozent der weltweiten Wirtschaftskraft, 60 Prozent der Weltbevölkerung und einen ebenso großen Anteil des Welthandels.

In Bangladesch hatte Gabriel am Sonntag 20 Millionen Euro Nothilfe für die Rohingya-Flüchtlinge zugesagt. Allein in den vergangenen drei Monaten sind 620 000 Menschen über die Grenze nach Bangladesch geflohen - in eines der ärmsten Länder der Welt. Auslöser war ein Angriff einer Rohingya-Miliz auf Posten der myanmarischen Sicherheitskräfte am 25. August. Die Armee reagierte darauf nach eigener Darstellung mit einer «Räumungsoperation» in den Dörfern der damals rund eine Million Rohingya in der Region Rakhine.