Trump zu Hamburg-Protesten: Alle fühlten sich sicher

«Alle fühlten sich sicher, trotz der Anarchisten», schrieb Trump am Samstagabend bei Twitter. Die Strafverfolgungsbehörden und das Militär hätten in Hamburg hervorragende Arbeit geleistet, erklärte er. Dass Militär in Hamburg nicht im Einsatz war, dürfte ihm entgangen sein.

Den Gipfel als solchen bezeichnete Trump als «wunderbaren Erfolg».