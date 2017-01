Trump legt Amtseid als US-Präsident ab

Am Nachmittag ist eine Parade geplant, an deren Spitze Trump das Weiße Haus erreichen wird. In Washington werden 900 000 Schaulustige erwartet, die dem Zeremoniell beiwohnen wollen. Allerdings haben sich auch zahlreiche Gegendemonstranten angekündigt.

Polizei, Armee und Geheimdienste haben Kapitol und Weißes Haus seit Tagen hermetisch abgeriegelt. Das Ehepaar Obama wird nach der Vereidigung einer alten Tradition folgend von der Präsidenten-Maschine Air Force One aus der Stadt geflogen. Die Obamas wollen Urlaub in Palm Springs im US-Bundesstaat Kalifornien machen.