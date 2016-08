Geht der Friedensnobelpreis nach Russland - was denken Sie?

Am Freitag könnte der Friedensnobelpreis in Moskau ankommen. Experten tippen bei der Entscheidung vor allem auf russische Menschenrechtler und unabhängige Medien. Altkanzler Helmut Kohl wird auch genannt, gilt aber als absoluter Außenseiter. Gibt es Proporz beim Friedensnobelpreis, ist am Freitag ziemlich eindeutig Russland dran: 2011 ging die Auszeichnung an drei Frauen aus der arabischen Welt sowie Afrika, davor an den Menschenrechtler Liu Xiaobo aus China und 2009 an US-Präsident Barack Obama. "Es gibt seit langem etliche absolut würdige russische Kandidaten, die für die friedliche Durchsetzung von Freiheit und Menschenrechten kämpfen", meint Kristian Berg Harpviken vom Osloer Friedensforschungsinstitut Prio.



Wenn der norwegische Ex-Ministerpräsident Thorbjörn Jagland die Entscheidung bekanntgibt (1100 MESZ), liegt gut ein halbes Jahr Auswahlarbeit hinter seinem fünfköpfigen Komitee. Mehr als 200 Vorschläge sind bis zum Ende der Nominierungsfrist am 1. Februar eingegangen.



Preis garantiert keine Freilassung



Immer wieder waren in den letzten Jahren ganz vorn dabei die russische Menschenrechtsorganisation Memorial und ihre Mit-Gründerin Swetlana Gannuschkina (70). "Gut im Rennen", so Harpviken, liegt auch das kritisch-unabhängige "Echo von Moskau" mit seinem Chefredakteur Alexej Wenediktow (56).



Eine solche Vergabe würde genau in die in den letzten Jahren von den Norwegern verfolgte Linie passen. Man wolle noch laufende Entwicklungen ohne Erfolgsgarantie mit dem Preis stützen, sagt Jagland praktisch bei jeder Preisverkündung. Der Erfolg ist dabei durchaus nicht sicher. Der chinesische Oppositionelle Liu Xiaobo sitzt auch zwei Jahre nach dem in Abwesenheit empfangenen Nobelehren weiter in einer Gefängniszelle.



Preis an Obama war ein Flop



Obama hat selbst mehr oder weniger unverblümt erklärt, dass der kurz nach seinem Amtsantritt "auf Vorschuss" an ihn vergebene Friedenspreis eher eine Bürde denn eine Hilfe gewesen sei. "Der Obama-Preis gilt allgemein mehr und mehr als Flop", meint auch Prio-Chef Harpviken.



Er hält eine Vergabe an den seit vielen Jahren zu den Anwärtern gezählten Altbundeskanzler Helmut Kohl (82) als Mitgestalter des "Friedensprojektes EU" und der friedlichen deutschen Vereinigung für so gut wie ausgeschlossen: "Kohl ist zu sehr ein Mann der Vergangenheit. Und die EU präsentiert sich in der Krise nicht unbedingt als erfolgreiches Projekt."



Der Friedensforscher verweist auf die in südeuropäischen Ländern stark um sich greifenden gewalttätigen Proteste gegen Massenarmut. Auf seiner persönlichen Favoritenliste hat er auch deshalb den US-Politikwissenschaftler Gene Sharp für dessen Konzepte zu gewaltlosen Konflikt- und Widerstandsstrategien. Sharp hat Ende September gerade erst einen Alternativen Nobelpreis bekommen.



Friedliches Miteinander der Religionen



Ebenfalls für aussichtsreich hält er Erzbischof John Onaiyekan (68) aus Nigeria und dessen Landsmann, Sheik Sultan Muhammadu Sa'adu Abubakar (56). Beide setzen sich für ein friedliches Miteinander von Christen und Muslimen ein.



Außenseiterchancen hat dem Prio-Mann zufolge der birmanische Präsident und Regierungschef Thein Sein (67) als Wegbereiter demokratischer Reformen. Diese Entscheidung wäre eine absolute Besonderheit, denn erst im Sommer hat Aung San Suu Kyi, die 1991 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Oppositionschefin aus Birma, ihren Preis mit 21 Jahren Verspätung in Empfang nehmen können. Sie hatte vorher fast durchweg unter Hausarrest gestanden.



20 Prozent weniger Preisgeld



Im letzten Jahr wurden zum ersten Mal überhaupt drei Frauen ausgezeichnet: Die jemenitische Journalistin und Menschenrechtlerin Tawakkul Karman teilte sich die Auszeichnung mit der liberianischen Präsidentin Ellen Johnson-Sirleaf und Leymah Gbowee, ebenfalls aus Liberia.

Die Dotierung des Friedensnobelpreises ist in diesem Jahr wie bei allen anderen Nobelpreisen um 20 Prozent auf umgerechnet 930 000 Euro gekürzt worden. Überreicht wird die Auszeichnung traditionsgemäß am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel (1833-1896), im Osloer Rathaus.