EU-Innenminister beraten erneut über Asylreform

Zudem geht es um das geplante europäische Einreiseregister und die vorgesehenen Einreisekontrollen für Nicht-EU-Bürger. Entscheidungen werden nicht erwartet.

Die Asyl- und Migrationspolitik gilt als eines der umstrittensten Themen in der EU. De Maizière hatte sich zuletzt aber vorsichtig optimistisch gezeigt, dass sich eine Annäherung anbahnen könnte. Der CDU-Politiker nimmt am Nachmittag auch an einer Aussprache im Innenausschuss des Europaparlaments teil.