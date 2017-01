Amt des EU-Parlamentspräsidenten: Tajani mit besten Chancen

In einem Wahlmarathon hat der Konservative Antonio Tajani seine Rolle als Favorit für das Amt des EU-Parlamentspräsidenten bestätigt. Der Italiener lag in drei Wahlgängen klar vorn, verfehlte aber die nötige absolute Mehrheit der gültigen Stimmen.

Für den Abend wurde eine vierte Runde als Stichwahl zwischen Tajani und seinem sozialistischen Konkurrenten Gianni Pittella angekündigt, in der eine einfache Mehrheit zum Wahlsieg genügt.

Es geht um die Nachfolge des deutschen Sozialdemokraten Martin Schulz , der nach fünf Jahren an der Spitze der 751 Abgeordneten in die Bundespolitik wechseln will. Schulz ist als Bundesaußenminister und als möglicher SPD-Kanzlerkandidat im Gespräch.

Im Europaparlament kam es erstmals seit Jahren zur Kampfkandidatur mit insgesamt sechs Bewerbern, weil eine Vorabsprache zwischen Sozial- und Christdemokraten gescheitert war. Tajanis Europäische Volkspartei schmiedete aber in letzter Minute ein Wahlbündnis mit den Liberalen, die ihren Bewerber Guy Verhofstadt zurückzogen. Damit stiegen Tajanis Chancen deutlich.

Der EVP-Kandidat ist wegen seiner Verbindungen zum früheren italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi umstritten. Auch zu seiner Vergangenheit als EU-Kommissar gibt es kritische Fragen wegen einer möglichen Mitverantwortung für den Abgasskandal. Tajani erhielt im dritten Wahlgang 291 Stimmen. Pittella kam auf 199.

Seine Fraktion hatte selbst auf Stimmen aus den Reihen der Liberalen gehofft und kritisierte Verhofstadts Pakt mit der EVP scharf. Der frühere belgische Ministerpräsident hatte zuletzt bereits für Aufsehen gesorgt, als er Abgeordnete der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung Italiens in seiner Fraktion aufnehmen wollte. Die Fraktion blockierte dies aber.

Die EVP hat 217 Abgeordnete, die Sozialisten 189, die konservative Gruppe EKR 74 und die Liberalen 68. Hinzu kommen Linke mit 52 Sitzen, Grüne mit 51, Rechtspopulisten mit 40 Mandaten und die Fraktion Europa der Freiheit und der direkten Demokratie mit 42. Außerdem gibt es 18 fraktionslose Abgeordnete.