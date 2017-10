Ausgerissenes Wolfsrudel in Niederbayern: Ein Wolf erschossen

Da waren es nur noch vier Wölfe: Einer der sechs aus einem Gehege im Bayerischen Wald ausgebrochenen Wölfe ist am Sonntagvormittag erschossen worden.Versuche, das Tier zu fangen oder zu betäuben, seien gescheitert, wie der Nationalpark Bayerischer Wald mitteilte.Ein anderer der Wölfe war nach wenigen Stunden in Freiheit von einer Regionalbahn erfasst und getötet worden.Das Rudel war in der Nacht zum Freitag aus ihrem Gehege bei Lindberg im niederbayerischen Landkreis Regen entkommen, weil ein Tor offen stand. Ob es mutwillig geöffnet wurde, war zunächst unklar.