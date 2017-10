Rente reicht nicht: "Oma Ingrid" muss wegen Lebensmittel-Diebstahl ins Gefängnis

Was war passiert?





Finanziell eine dramatische Situation





Ingrid Millgramm ersucht Gnade



In Bad Wörishofen, einem kleinen Kneippkurort im schwäbischen Landkreis Unterallgäu, hoffte eine 84-jährige Rentnerin bis zuletzt auf die Gnade der Generalstaatsanwaltschaft München - vergeblich.Ingrid Millgramm, auch bekannt als "Oma Ingrid" erfuhr bundesweite Aufmerksamkeit: Die Rentnerin beging mehrfachen Ladendiebstahl, genauer gesagt in fünf Fällen, und wurde gefasst. Sie stohl Lebensmittel im Wert von 70,11 Euro. "Oma Ingrid" selbst sagt dazu, sie habe extra nur die bereits reduzierten Waren und Lebensmitteln gestohlen.Nach Abzug von Kaltmiete ihrer Wohnung, Nebenkosten und Kosten für Medikamente, muss die 84-Jährige mit rund 180 Euro auskommen. Gegenüber der Augsburger Allgemeinen Zeitung äußerte sie, dass sie Hilfe von Einrichtungen wie der "Tafel" ablehne. Ihre Altersarmut sei schließlich selbstverschuldet. 45 Jahre Arbeitnehmerschaft als Schneiderin liegen hinter ihr.Ein Memminger Gericht verurteilte die Frau zu einer Geldstrafe, die sie jedoch nicht bezahlen konnte. Zwei zusätzliche Bewährungsstrafen, bewog das Gericht, sowie schließlich die Generalstaatsanwaltschaft München zu einer Einschätzung von "Oma Ingrid": Die Sozialprognose sei schlecht und es seien weitere Straftaten zu befürchten.In Absprache mit ihrer Rechtsanwältin hoffte die Rentnerin, dass die Justiz "Gnade vor Recht" ergehen lassen würde. Doch diese Hoffnung ist nun vergebens: Die 84-Jährige muss eine neunmonatige Haftstrafe antreten. Gegenüber der Augsburger Allgemeinen Zeitung erklärte Oberstaatsanwalt Joachim Ettenhofer, Pressesprecher der Generalstaatsanwaltschaft München: "Gnadenerweise haben besonderen Ausnahmecharakter. Sie kommen in der Regel nur dann in Betracht, wenn ganz besondere und derart schwerwiegende Umstände vorliegen, dass andere Strafzwecke wie die Schuld des Täters, die Verteidigung der Rechtsordnung, die Wiederherstellung des Rechtsfriedens und die Wirkung der Bestrafung auf Dritte diesen gegenüber zurücktreten."Gnadenverfahren dienen allgemein nicht der Korrektur rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidungen. Eine Ausnahme von dieser Regel kann gegeben sein, falls neue, erhebliche Umstände eingetreten sind, die vom Gericht berücksichtigt werden können. Laut Generalstaatsanwaltschaft München sei dies jedoch nicht der Fall: "Solche Gründe waren vorliegend nicht erkennbar."Wirtschaftliche und Gesundheitliche Umstände von Ingrid Millgramm seien bereits in die Entscheidungsfindung des Gerichts mit eingeflossen. In die Entscheidungsfindung ist jedoch auch eingeflossen, dass die Rentnerin bereits "mehrfach vorbestraft" und "die Tat während des Laufs zweier Bewährungsfristen" begangen hat.